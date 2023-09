Mitte September veröffentlicht Amazon Prime die Biografie „Cassandro“. Das Drama basiert auf dem Leben des Wrestlers Saúl Armendáriz, der die Kunstfigur des Cassandro erfunden hat. Schon 2018 drehte Marie Losier die Dokumentation „Cassandro, the Exotic“. Mit einem Spielfilm und einer prominenten Besetzung wird dem Film nun ein größerer Erfolg prophezeit.

Hier bekommt ihr einen Überblick über das Startdatum, den Cast und alles weitere Wichtige über „Cassandro“.

Wann startet „Cassandro“ auf Prime Video?

„Cassandro“ feierte im Januar beim 39. Sundance Film Festival Premiere. Jetzt geht der Film auch auf Amazon Prime an den Start: Als konkretes Startdatum hat der Streamingdienst Freitag, 22.09.2023, angekündigt. Wie immer ist der Film bereits früh morgens verfügbar.

Worum geht es in „Cassandro“?

Der Film basiert auf dem Leben des legendären mexikanischen Wrestlers Saúl Armendáriz. Er gilt als der „Liberace“ der Lucha Libre. Die Geschichte beginnt, als er noch ein Amateur-Wrestler in El Paso war. Er erschafft die Figur des Cassandro. Die Lucha Libre ist freies Kämpfen und dient weniger dem Sport, sondern der Unterhaltung. Die Teilnehmer tragen extravagante Masken und aufwändige Gewänder. Zu diesem Zweck wurden auch „Exoticos“ erlaubt – Männer in Frauenkleidern. Meistens waren das zwar heterosexuelle Männer, doch auch einige Homosexuelle bemühen sich um die Aufnahme in die Elite.

Der konservativen mexikanischen Gesellschaft gefällt das gar nicht. Auch Cassandro hat den Traum, einmal auf der großen Bühne zu stehen. Zunächst sucht er sich eine Trainerin. Seine Mutter ist nicht begeistert über die Vorhaben ihres Sohnes und sein Vater hat die Familie schon längst verlassen. Währenddessen verliebt sich Saúl in einen Mann. Die beiden führen eine geheime Beziehung, die jedoch scheitert, als Saúl die Verbindung öffentlich machen möchte.

Abseits der Bühne führt Cassandro (Gael García Bernal, r.) ein fast normales Leben – zumindest für heutige Standards. Denn in der damaligen Zeit wurde er für seine Homosexualität geachtet.

© Foto: Courtsey of Alejandro Lopez Pineda © AMAZON CONTENT SERVICES LLC

Das ist der Trailer zum Film

Wenige Wochen vor Erscheinen von „Cassandro“ hat Amazon Prime den offiziellen Trailer zum Film veröffentlicht. Dieser ist jedoch erstmal nur auf Englisch verfügbar.

Die Besetzung von „Cassandro“ im Überblick

Im Cast der Serie befinden sich zahlreiche bekannte Gesichter, wie beispielsweise der Musiker Bad Bunny. Welche weiteren Darsteller an ihrer Seite spielen, seht ihr in der Besetzungsliste:

Rolle – Schauspieler

Saúl Armendáriz/Cassandro – Gael García Bernal

Felipe – Bad Bunny

Sabrina – Roberta Colindrez

Yocasta – Perla De La Rosa

Lorenzo – Joaquín Cosío

Gerardo – Raúl Castillo

El Hijo del Santo

Benito Antonio Martínez Ocasio

Ana – Andrea Pazmino

Junge Sara – Emily van Raay

Trish – Yaliza Burgos

Dante – Mark Vasconcellos

Pete – Yavor Veselinov

Sara – Silvana Jakich

Candance – Julieta Ortiz

Wer war Saúl Armendáriz eigentlich?

Die Basis für den Film bildet das Leben des Wrestlers Saúl Armendáriz. Dieser galt als „Liberace des Lucha Libre“ und erlangte internationalen Ruhm. Er wurde 1970 geboren und trat ab Ende der 1980er-Jahre als Profi-Wrestler auf der ganzen Welt auf.