Carmen Geiss und ihre Familie wurden durch die Reality-Show „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ in Deutschland bekannt. Seit 2011 begeistern die Millionäre mit ihrem Alltag aus Immobilien, Privatjets und Luxusyachten ein Millionenpublikum.

Alles über Carmen Geiss, ihr Vermögen, Alter, Instagram und ihre Eltern – wir stellen euch die Unternehmerin und TV-Darstellerin vor.

Carmen Geiss Steckbrief: Alter, Größe, Instagram

Alle Fakten zu Carmen Geiss auf einen Blick:

Name: Carmen Geiss

Alter: 56

Geburtstag: 05. Mai 1964

Sternzeichen: Stier

Geburtsort: Köln

Staatsangehörigkeit: Deutsch

Größe: 1,68 m

Beruf: Fitnesstrainerin, Unternehmerin, Fernsehdarstellerin, Sängerin

Carmen Geiss‘ Karriere – wie kam sie zu ihrem Vermögen?

Carmen Geiss stammt aus Köln und wurde 1965 als Carmen Schmitz geborgen. Sie war Fitnesstrainerin und wurde 1982 zur „Miss Fitness“ gewählt. Zudem modelte sie. Erste Fernsehauftritte hatte sie von 1994 bis 1996 an der Seite des Entertainers Rudi Carell in der Sendung „Rudis Urlaubsshow“.

Ihren Mann Robert Geiss heiratete sie im Jahr 1994, in dessen Unternehmen sie damals zeitweise als Verkäuferin tätig war. Mit ihm hat sie zwei Töchter. Nachdem Robert die Firmenanteile seines Sportbekleidungsunternehmens für einen hohen Millionenbetrag verkauft hatte, verließen die Geissens Köln und verlegten ihren Wohnsitz nach Monaco. Unter anderem verdient die Familie ihr Geld mit Erwerb, Sanierung und Wiederverkauf von Luxusimmobilien. Aktuell haben die Geissens Immobilien in Monaco, St. Tropez, Grimaud und Valberg (franz. Alpen). Ihre einstige Villa in Grimaud wurde inzwischen umgebaut und 2015 zu einem Hotel (Maison Prestige) eröffnet.

Gemeinsam mit ihrem Mann veröffentlichte Carmen im Mai 2013 auch ihr erstes Buch: die Autobiografie „Von nix kommt nix“, mit der sie die Spiegel-Bestsellerliste erreichte. Ihre Zweite Solo-Single „My City Miami“ erschien einen Monat später. Mit dem Song trat Geiss im Juni ZDF-Fernsehgarten auf. Außerdem nahm Carmen Geiss an der siebten Staffel der RTL-Sendung „Let’s Dance“ teil und belegte dort den dritten Platz. Seit Dezember 2014 hat Carmen Geiss auch ihr eigenes Fitness- und Ernährungsprogramm, das sie seitdem aktiv vermarktet.

Carmen Geiss: Instagram

Auch auf Instagram ist Carmen Geiss sehr erfolgreich. Regelmäßig bietet sie dort ihren über 750.000 Followern (Stand März 2021) Einblicke aus ihrem Leben. Kürzlich postete sie ein Foto aus ihrer Jugend, wo sie gerade einmal 18 Jahre alt war: „(...) wo ist die Zeit nur geblieben. Ganz schlimm ist es immer bei den Bildern von den Kindern als sie noch so klein waren und dieses Jahr wird Davina schon volljährig. Ich glaube das geht jeder Mutter so!!“, schreibt sie dazu.

„Die Geissens“ auf RTL2

Seit 2011 begeistert die Familie mit “Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ auf RTL2. In der Doku-Soap öffnen Carmen und Robert Geiss die Türen zu ihrem Privatleben. Dort lassen sie die Zuschauer an ihrem Luxusleben und das ihrer Töchter Davina und Shania teilhaben. Für die Serie sang Carmen sogar selbst das Titellied „Jet Set“ ein.

Youtube Carmen Geiss – Jet Set

Robert Geiss ist mit seiner Firma „Geiss TV“ seit Oktober 2015 selbst Produzent der Sendung und erhält dafür rund 2,5 Millionen Euro pro Staffel von RTL2. Die Show ist jeden Montag um 20:15 auf RTL2 zu sehen. Kürzlich feierte die Sendung Jubiläum. Am Montag, 22.03.2021 erschien die 300. Folge des Reality-Formats.

Carmen Geiss: Familie und Eltern

Seit Beginn steht Carmen ihrem Mann „Robeeeeeert“ zur Seite. Er und die ehemalige Fitnesstrainerin lernten sich in einer Dorfdisko kennen und heirateten im Jahr 1994. Als sie sich Kinder wünschten, blieb der Wunsch lange unerfüllt, denn Carmen musste einige Fehlgeburten verkraften. Knapp zehn Jahre nach der Heirat klappte es endlich und 2003 kam ihre erste Tochter Davina Shakira zur Welt, 2004 folgte Shania Tyra Maria. Später musste Carmen Geiss erneut einen Schicksalsschlag verkraften, denn ihre beiden Eltern starben an Krebs. Bis zum Ende war sie für ihre Eltern da, sagte sie einst in einem Interview mit „Promipool“.