Freunde des Trash-TV ist Calvin Kleinen durchaus bekannt. Er war schon in Formaten wie „Temptation Island“, „Temptation Island VIP“, „Promis unter Palmen“ und bei „Die Festspiele der Reality-Stars“ zu sehen. Wo Calvin auftaucht, ist Action angesagt. Doch wer ist dieser Typ eigentlich?

Freundin, Alter, richtiger Name, Wodka, Song: In diesem Porträt bekommt ihr alle Infos zu Calvin Kleinen auf einnen Blick.

Calvin Kleinen Steckbrief: Alter, Größe, Instagram

Alle Infos zu Calvin Kleinen auf einen Blick:

Name: Calvin Kleinen

Calvin Kleinen Beruf: Reality-TV-Darsteller

Reality-TV-Darsteller Alter: 29

29 Geschlecht: männlich

männlich Geburtstag: 4. Oktober 1992

4. Oktober 1992 Sternzeichen: Fische

Fische Geburtsort: Übach-Palenberg (NRW)

Übach-Palenberg (NRW) Staatsangehörigkeit: Deutsch

Deutsch Größe: 183 cm

183 cm Instagram: calvin92

Calvin Kleinen nimmt am „Ninja Warrior Promi-Special“ 2021 teil

„Ninja Warrior Promi-Special" 2021: 20 prominente Athleten im Ninja-Warrior-Parcours sammeln Geld für die RTL-Stiftung „Wir helfen Kindern" im Rahmen des Spendenmarathons. Mit von der Partie ist auch Calvin Kleinen. Neben Kandidaten wie Filip Pavlovic, Cathy Hummels, Mickie Krause und Mimi Gwozdz wird er versuchen in zwei spannenden Parcours-Runden und beim bezwingen des Mount Midoriyama, so viel Geld wie möglich für den guten Zweck zu sammeln.

Calvin Kleinen und Emmy Russ: Affäre oder Freundin?

Bevor die erste Folge „Promis unter Palmen“ ausgestrahlt wurde, sorgten Calvin Kleinen und Emmy Russ für Schlagzeilen. Denn die beiden hatten bereits vor dem Drehstart von „Promis unter Palmen“ eine kurze Affäre. Das gaben sie gegenüber der „Bild“ zu. Nach dem Dreh zur Show „Die Festspiele der Reality-Stars“ seien sie sich näher gekommen, erklärte Emmy. Calvin wurde da etwas konkreter: „Wir waren im gleichen Hotel und dann auch auf dem Zimmer, haha. Wir haben uns gut kennengelernt.“

Bei „Promis unter Palmen“ sorgte diese kurze Affäre für Spannungen – denn Kleinen schien mehr Interesse an Teilnehmerin Elena Miras zu haben. Außerdem sorgte er durch sein Verhalten dazu, dass Emmy das Interesse verlor. Am Ende wurde aus ihnen zumindest kein Paar. Wie bekannt wurde, ist Emmy jetzt mit „Promi Big Brother“-Kandidat Udo Bönstrup zusammen.

Calvin Kleinen Freundin: Ist er vergeben?

Hat Calvin Kleinen eine Freundin? Diese Frage stellen sich womöglich Frauen, wenn sie den 29-Jährigen im TV sehen. Nachdem der Reality-TV-Star sich von seiner Freundin Roxy getrennt und vor „Promis unter Palmen“ mit Emmy Russ angebandelt hat, ist sein Beziehungsstatus derzeit unbekannt. Sollte er eine Freundin haben, dürfte das jedoch nicht lange geheim bleiben.

Calvin Kleinen und Roxy: Trennung nach „Temptation Island VIP“

Sie wollten bei „Temptation Island VIP“ ihre Liebe testen und gingen nach der Sendung getrennte Wege: Die Trennung von Calvin Kleinen und seiner damaligen Freundin Roxy überraschte nach der Show eigentlich niemanden.

Vom ersten Tag an ging der heute 29-Jährige mit den Verführerinnen der Show auf Tuchfühlung und zum Ende hin spitzte sich die Lage immer weiter zu, bis es schließlich sogar zu heißen Küssen mit Single Sanja kam. Darüber hinaus sorgte Kleinen für Aufsehen, als er vor laufender Kamera masturbierte.

Beim Wiedersehen konnte Roxy nur noch resümieren: „Das ist einfach nur armselig, abartig, und sowas hat keine Frau verdient.“

Calvin Kleinen: Richtiger Name?

Wer seinen Namen hört, stutzt erstmal. Calvin Kleinen. Was direkt an den berühmten Modedesigner Calvin Klein erinnert, scheint kein Künstlername zu sein. Zumindest findet sich online kein Hinweis darauf, dass Calvin Kleinen nicht der echte Name des 29-Jährigen ist.

Calvin Kleinen Wodka: Pasha Spirits

Calvin Kleinen hat seine eigene Spirituose kreiert: Der Pasha Spirits Wodka! Calvin ist vor allem bekannt für seine nie versiegen wollende Party-Laune. Von seinem verstorbenen Kumpel Willi Herren wurde er auf den Namen Pasha von Nippes getauft. Es handelt sich beim Pasha Spirits Wodka daher um ein Herzensprojekt von Calvin. Seine Spirituose ist ein aromatisierter Wodka mit tropischen Früchten. Die Erstproduktion musste insgesamt vier Mal nach oben angepasst werden, um der Nachfrage gerecht zu werden.

Calvin Kleinen: Song „Laura“

Durch seine skandalreiche Teilnahme an der Dating-Show „Temptation Island“ ist der TV-Macho bekannt geworden. Seitdem schafft er es immer wieder in die Schlagzeilen und nutzt die PR für seine Musik, die er auf YouTube unter dem Namen „Calvin92“ veröffentlicht. Vor wenigen Wochen sorgte er mit einem Song für Laura Müller für Aufsehen. „Laura, ich hab dir ein Lied geschrieben. Nur für dich“, beginnt das Lied, das sich an die junge Frau von Michael Wendler richtet. Es folgen diverse billige Anmachsprüchen wie „Sind deine Eltern Architekten, du bist so gut gebaut“.

Eine Bildschirmkontrolle von Oliver Pocher kommentierte er mit: „Falls sich Laura vom Wendler trennen sollte, sag ihr bitte, dass ich trotz der Talentfreiheit sehr großes Interesse habe, sie zu treffen.“

Youtube Calvin Kleinen – Song „Laura“

Calvin Kleinen: Song „Leopard“

Im Frühjahr hat Calvin Kleinen am 16.04.2021 den Song „Leopard“ veröffentlicht. In dem Musikvideo zeigt er schnelle Autos, Quads, viele nackte Frauen und rappt über sich („Ich bin nich arrogant, ich liebe mich sehr“) und disst unter anderem Influencer.