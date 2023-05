Borussia Dortmund zwei Punkte vor dem FC Bayern an der Tabellenspitze. Beim Vor dem letzten Saisonspiel in der Fußball-Bundesliga stehtzwei Punkte vor deman der Tabellenspitze. Beim Heimspiel gegen Mainz 05 möchten die Dortmunder Geschichte schreiben.

Verantwortlichen von Borussia Dortmund zufolge gab es über 300.000 Ticketanfragen für das Spiel. Da viele Fans deshalb leider kein Ticket ergattern konnten, fragen sich BVB-Anhänger nun, ob es ein großes Public Viewing geben wird, wenn der BVB am Wochenende womöglich Geschichte schreibt.

Wo kann das Spiel live in der Stadt verfolgt werden? Die Informationen zu den Fußballkneipen in Dortmund findet ihr in diesem Artikel.

Public Viewing laut Sky „grundsätzlich keine Option“

Für alle Fans des BVB, die auf ein zentrales Public Viewing gehofft haben, gibt es leider schlechte Nachrichten. Der Rechteinhaber Sky bestätigte am Mittwoch, dass dies nicht erlaubt sei. Der Sender begründete das mit Verweis auf das eigene Geschäftsmodell. Deshalb ist es in der Dortmunder Innenstadt für die Wirte nicht gestattet, das Spiel im Freien zu übertragen.

Sky begründete die Entscheidung, ein Public Viewing in Dortmund nicht zu gestatten, darüber hinaus mit dem Schutz der Interessen der städtischen Gastwirte, was insbesondere in den sozialen Medien für Kritik sorgte: „Um auch deren Interessen zu schützen und keinen Präzedenzfall zu schaffen, aber auch um Anfragen und Bundesligaclubs gleich zu behandeln, ist Public Viewing für uns grundsätzlich keine Option“, ließ der Pay-TV-Sender verlauten. Zugleich betonte Sky „sehr viele Möglichkeiten, die Entscheidungen zu verfolgen: als Sky-Abonnent, als WOW-Kunde oder aber eben auch in den zahlreichen Sportbars“.

Fußballkneipen in Dortmund als Alternative

Dortmunds Bürgermeister Stephan Westphal reagierte auf das Public Viewing-Verbot mit der Empfehlung, das Spiel entweder zu Hause, in einer Kneipe oder im Verein zu verfolgen: "Es muss niemand in die Stadt kommen. Da findet am Samstag nichts Besonderes statt", erklärte Westphal.

Eine Auswahl an Fußballkneipen in Dortmund, wo ihr das Spiel live verfolgen könnt, findet ihr hier: