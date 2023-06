strahlt RTL am Donnerstagabend (20:15 Uhr) die bereits dritte Investigativ-Reportage über die Fastfoodkette aus. Burger King und das Team von Günter Wallraff werden in diesem Leben wohl keine Freunde mehr. Zum dritten Mal nach 2014 und 2022

Ratten in der Küche, Skandal um vegane Burger

Zuletzt deckte das Journalisten-Team unter anderem auf, dass Hygienestandards in manchen Filialen nicht eingehalten wurden. Zuschauer sahen, wie Ratten durch die Küche liefen und dass die veganen Burger auf dem Fleischgrill zubereitet wurden. Burger King verlor daraufhin das „V-Label“. Die betroffenen Filialen mussten nach der Ausstrahlung der brisanten Szenen für mehrere Tage schließen.

Burger King: „Jetzt sind wir wieder Ziel von Team Wallraff“

Burger King hat bereits im Vorfeld auf die Ausstrahlung der neuen Folge reagiert: „Jetzt sind wir wieder Ziel von RTL Team Wallraff. Aufgrund der Fragen, die uns im Vorfeld gestellt wurden, erwarten wir erneut skandalisierende Bilder und stark verzerrte Darstellungen.“ Dabei verspricht das Unternehmen, dass sich seit Ausstrahlung viel getan habe. Laut eigenen Angaben wurde jede vierte Filiale in den vergangenen Monaten modernisiert. Auch Mitarbeiterschulungen sollen stattgefunden haben.

Burger King besucht RTL

Burger King hat im Rahmen der TV-Ausstrahlung zwei humorvolle Clips produziert. „Deswegen haben wir selbst mal RTL besucht – mit versteckter Kamera!“, schreibt das Unternehmen. Im Video „Undercover King“ schickt die Fastfoodkette einen Mitarbeiter vor die RTL-Zentrale. Dort verteilt er kostenlos vegane Burger an die Mitarbeiter von RTL. „Damit RTL nicht immer zu uns kommen muss, sind wir einfach mal zu RTL gefahren – mit einer leckeren Überraschung im Gepäck“, scherzt die Fastfoodkette.

Burger King zeigt „Werbespot, den RTL heute Abend nicht senden will“

Doch das ist nicht alles: Burger King hat einen weiteren Clip veröffentlicht. Der Titel des Videos: „Censored – Der Werbespot, den RTL heute Abend nicht senden will.“ In einer fiktiven Szene besucht ein Kunde mit einer versteckten Kamera eine Filiale von Burger King. Die Mitarbeiterin merkt das sofort: „Du bist doch vom Team Wallraff. Ich darf doch Du sagen, oder? Du warst doch schon mal hier. Was ist diesmal? Sommerloch?“ In dem Clip stellt die Mitarbeiterin klar, dass bei 25.000 Angestellten und 750 Restaurants nicht immer alles perfekt sei. Das Unternehmen sei aber offen für Kritik – getreu dem Firmen-Motto „King ist, wer an sich arbeitet“. Burger King schreibt: „RTL hat den Spot für heute Abend gecancelt, in dem wir unsere Sicht der Dinge zeigen wollten.“ Ob andere Sender den Werbespot der Fastfoodkette am Donnerstagabend zeigen werden, ist nicht bekannt.