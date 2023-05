Nach dem letzten Bundesliga-Spieltag steht für einige Teams in der Relegation ein dramatisches Saisonfinale bevor. Seit 2009 wird dabei im Hin- und Rückspiel-Modus der letzte Startplatz für die bevorstehende Saison ermittelt. In zwei Entscheidungsspielen ist für ein Team der Klassenerhalt möglich – das andere Team kämpft um den Aufstieg. Mit anderen Worten: Wer verliert, steigt ab beziehungsweise nicht auf. In der Relegation zur 1. Bundesliga treffen der VfB Stuttgart und der Hamburger SV aufeinander. Die Relegation zur 2. Bundesliga bestreiten Arminia Bielefeld und der SV Wehen-Wiesbaden.

Wann findet die Relegation 2023 statt? Alle Informationen bekommt ihr hier im Überblick.

Termine für die Relegation: Wann spielt 1. gegen 2. Bundesliga?

Zunächst treffen am Donnerstag, 1. Juni 2023, der 16. Platz der Bundesliga und die drittplatzierte Mannschaft aus der 2. Bundesliga im Hinspiel aufeinander. Das Relegations-Rückspiel steigt dann am Montag, 5. Juni 2023.

Alle Informationen zur Bundesliga-Relegation 2023 noch einmal im Überblick:

Donnerstag, 1. Juni 2023, 20:45 Uhr : VfB Stuttgart – Hamburger SV

: VfB Stuttgart – Hamburger SV Montag, 5. Juni 2023, 20:45 Uhr: Hamburger SV - VfB Stuttgart

Relegation zur 2. Bundesliga. Wann spielen 2. und 3. Liga gegeneinander?

Auch zwischen der 2. und 3. Liga gibt es Entscheidungsspiele um einen Startplatz in der 2. Bundesliga. Die Relegationsspiele zur 2. Bundesliga finden am 2. und 6. Juni 2023 statt.

Alle Informationen zur Relegation für die 2. Bundesliga noch einmal im Überblick:

Freitag, 2. Juni 2023, 20:45 Uhr : SV Wehen-Wiesbaden - Arminia Bielefeld

: SV Wehen-Wiesbaden - Arminia Bielefeld Dienstag, 6. Juni 2023, 20:45 Uhr: Arminia Bielefeld - SV Wehen-Wiesbaden

Übertragung: Wer zeigt die Relegation 2023 live im TV und Stream?

Fußballfans können die Übertragung der Bundesliga-Relegation 2023 auf zwei Sendern verfolgen. Es wird sowohl eine Übertragung im Free-TV auf Sat.1 geben, als auch im Pay-TV bei Sky. Zudem wird ein kostenloser Livestream auf ran.de und sat1.de verfügbar sein. Sky-Kunden können auf die SkyGo-App oder WOW zurückgreifen.

Welche Teams spielen in der Bundesliga-Relegation 2023?

Die Entscheidung, welches Team in der Relegation zur Bundesliga spielen muss, ist am letzten Spieltag der 1. Bundesliga gefallen. Vor dem 34. Spieltag stand der VfL Bochum auf dem Relegationsplatz. Das änderte sich aber durch den Sieg der Bochumer und das Remis der Stuttgarter. So muss der VfB Stuttgart in die Relegation gegen den Hamburger SV, der sich in einem dramatischen Saisonfinale hinter dem 1. FC Heidenheim und Darmstadt 98 einreihte.