Vor dem letzten Saisonspiel in der Fußball-Bundesliga rangiert Borussia Dortmund zwei Punkte vor dem FC Bayern an der Tabellenspitze. Während der BVB den Titel gegen Mainz 05 beim Heimspiel perfekt machen wollen, hoffen die Münchner in Köln auf einen Patzer der Dortmunder. Doch welche Feierlichkeiten sind am Wochenende im Falle des Titelgewinns bei den beiden Mannschaften geplant?

Alle Infos zu den geplanten Meisterfeiern in Dortmund oder München findet ihr in diesem Artikel.

Stadt Dortmund rechnet mit „mindestens 200.000 Fans“

Dortmund könnte am Pfingstwochenende zur größten Partymeile Deutschlands mutieren. Im Falle eines Dortmunder Titelgewinns ist am Sonntag ein vierstündiger Autokorso durch die Revierstadt geplant. Natürlich würde die Meistereier auch wieder auf dem kultigen Borsigplatz halt machen.

Vor dem Korso, der planmäßig um 12.09 Uhr starten würde, soll sich die Mannschaft in das Goldene Buch der Stadt eintragen. Laut dem Dortmunder Polizeipräsidenten Gregor Lange werden „mindestens 200.000“ Fans erwartet.

FC Bayern plant im Falle des Titelgewinns ebenfalls eine Meisterfeier

Wenngleich die Vorzeichen aktuell schlecht zu sein scheinen, planen die Bayern für den Fall der Fälle eine Meistersause und hoffen selbstverständlich weiter auf den Gewinn der elften deutschen Fußball-Meisterschaft in Serie.

Diese würden die Bayern-Stars ebenfalls am Tag darauf zusammen mit ihren Fans auf dem Münchner Marienplatz feiern. Dort wollen dann auch die FCB-Frauen im Falle ihres Titelgewinns jubeln. Informationen der „Bild“ zufolge plant der FC Bayern auch unabhängig vom Ausgang des letzten Spieltags am Samstag eine interne Feier in der „Motorworld“ im Münchner Stadtteil Freimann.