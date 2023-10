Heute, am 13. Oktober 2023 gastiert Eintracht Frankfurt während der Länderspielpause bei BSG Chemie Leipzig in einem Testspiel. Das Aufeinandertreffen zwischen der BSG und SGE ist in vielerlei Hinsicht einzigartig. Eine besondere Note erhält es durch die mittlerweile 20-jährige Fanfreundschaft zwischen beiden Vereinen, die im Jahr 2024 ihr Jubiläum feiert. Zum dritten Mal in Folge wird diese Freundschaft genutzt, um einen regionalen Verein mit einem Bundesligisten zusammenzubringen.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel BSG Chemie Leipzig und Eintracht Frankfurt und die Übertragung im TV und Livestream.

BSG Chemie Leipzig gegen Eintracht Frankfurt – Testspiel heute: Uhrzeit, Anpfiff und Übertragung

Das Testspiel zwischen BSG Chemie Leipzig und Eintracht Frankfurt findet am Freitag, 13. Oktober 2023, statt. Anpfiff ist um 19 Uhr im Alfred-Kunze-Sportpark in Leipzig.

Alle Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams : BSG Chemie Leipzig, Eintracht Frankfurt

: BSG Chemie Leipzig, Eintracht Frankfurt Wettbewerb : Testspiel

: Testspiel Datum und Uhrzeit : Freitag, 13. Oktober 2023, 19:00 Uhr

: Freitag, 13. Oktober 2023, 19:00 Uhr Spielort: Alfred-Kunze-Sportpark, Leipzig

BSG Chemie Leipzig gegen Eintracht Frankfurt heute: Übertragung des Testspiels im TV und Livestream

Für alle Fans gibt es erfreuliche Nachrichten. Das Testspiel zwischen BSG Chemie Leipzig und Eintracht Frankfurt wird live im TV und Stream übertragen. Allerdings wird das Spiel exklusiv bei Sky gezeigt und ist kostenpflichtig.

Alle Infos zur Übertragung im Überblick:

Free-TV : -

: - Pay - TV : SkySport

- : SkySport Livestream: SkyGo, Wow

