„Bridgerton“ ist einer der größten Hits von Netflix. Seit zwei Staffeln sorgen die Geschichten um die gleichnamige Familie für Rekordzahlen beim Streamingdienst. Da wundert es nicht, dass die Fans ungeduldig auf Staffel 3 warten. Bevor es allerdings so weit ist, geht erst noch das Spin-off Die Serieist einer der größten Hits von. Seit zwei Staffeln sorgen die Geschichten um die gleichnamige Familie für Rekordzahlen beim Streamingdienst. Da wundert es nicht, dass die Fans ungeduldig aufwarten. Bevor es allerdings so weit ist, geht erst noch das Spin-off „Königin Charlotte“ an den Start.

Wann erscheint die Fortsetzung von „Bridgerton“? Worum geht es und wer spielt mit? Was zu den neuen Folgen bekannt ist, erfahrt ihr hier.

Wann startet Staffel 3 auf Netflix?

Staffel 3 und 4. Die dritte Staffel wurde dann von Juli 2022 bis März 2023 gedreht. Die Dreharbeiten zogen sich etwas länger, da einige Inhalte noch einmal neu gefilmt wurden. Noch während der Dreharbeiten zur zweiten Staffel bestätigte Netflix im April 2021 überraschend die Produktion von. Die dritte Staffel wurde dann von Juli 2022 bis März 2023 gedreht. Die Dreharbeiten zogen sich etwas länger, da einige Inhalte noch einmal neu gefilmt wurden.

Einen konkreten Starttermin für die neuen Folgen gibt es aber leider immer noch nicht. Nachdem am 4. Mai 2023 das Prequel „Königin Charlotte – Eine Bridgerton-Geschichte“ veröffentlicht wird, wäre ein Start im Herbst 2023 denkbar. Sobald es offizielle Informationen dazu gibt, findet ihr sie hier.

„Bridgerton“ Staffel 3 dreht sich um Colin und Penelope

Während die ersten beiden Staffeln der Buch-Reihenfolge entsprechen, geht Netflix ab Staffel 3 einen neuen Weg: In den neuen Folgen stehen Colin Bridgerton und Penelope Featherington im Fokus – im Buch wäre eigentlich die Liebesgeschichte von Benedict an der Reihe. Nachdem die Handlung bereits in der zweiten Staffel ab der Hälfte deutlich vom Buch abweicht, bleibt es spannend, inwiefern Netflix auch bei der kommenden dritten Staffel eigene Handlungsstränge entwickelt.

Was bisher bekannt ist: Penelope gibt die Hoffnung auf, dass aus ihr und Colin jemals etwas werden könne und begibt sich auf die Suche nach einem Ehemann. Ausgerechnet Colin will ihr dabei helfen – und entwickelt allmählich Gefühle für sie. Derweil bleibt das Verhältnis zwischen Penelope und ihrer besten Freundin Eloise weiter angespannt...

„Bridgerton“ Staffel 3: Darum geht es im Buch „Penelopes pikantes Geheimnis“

Das Buch „Penelopes pikantes Geheimnis“ erzählt die Geschichte des drittältesten Bridgerton-Sohnes Colin.

Penelope Featherington schwärmt schon seit vielen Jahren heimlich für den Bruder ihrer besten Freundin Eloise. Ihr halbes Leben lang hat sie Colin Bridgerton aus der Ferne bewundert, doch dieser hat sie immer nur als gute Freundin gesehen. Als er von einer seiner vielen Auslandsreisen nach London zurückkehrt, ist er unzufrieden. Jeder scheint einen Sinn im Leben zu haben, aber er selbst wird nur als netter Charmeur gesehen. Vor allem die Klatschkolumnistin Lady Whistledown reitet immer wieder darauf herum…

Während Penelope ein bis dato unbekanntes Talent Colins entdeckt, merkt dieser, dass sich vieles in seinem Leben verändert hat – vor allem Penelope. Aus dem unscheinbaren Mädchen ist auf unerklärliche Weise die Frau geworden, die ihn in seinen Träumen verfolgt. Doch Penelopes großes Geheimnis droht alles kaputtzumachen…

Colin (Luke Newton, 2.v.l) ist der drittälteste Sohn der Familie Bridgerton.

© Foto: Netflix / Liam Daniel

Wie viele Folgen hat Staffel 3?

Auch hierzu hat der Streamingdienst noch keine Angaben gemacht. Wir gehen aber davon aus, dass Staffel 3 wie die beiden vorherigen aus acht Folgen bestehen wird, die jeweils eine Länge von ca. einer Stunde haben werden.

Gibt es schon einen Trailer zu „Bridgerton“ Staffel 3?

Noch gibt es leider keinen offiziellen Trailer zu Staffel 3. Sobald Netflix diesen veröffentlicht, findet ihr ihn hier.

Wer ist im Cast von „Bridgerton“ Staffel 3?

Noch hat Netflix den offiziellen Cast für Staffel 3 nicht bestätigt. Die Schauspielerin Phoebe Dynevor, die in den vergangenen Staffeln die Rolle der Daphne übernahm, wird nach eigener Aussage allerdings nicht mehr dabei sein. Der Großteil der bisherigen Darsteller sollte aber wieder zu sehen sein.

Die Schauspieler und ihre Rollen im Überblick:

Luke Newton – Colin Bridgerton

Nicola Coughlan – Penelope Featherington

Luke Thompson – Benedict Bridgerton

Claudia Jessie – Eloise Bridgerton

Hannah Dodd – Francesca Bridgerton

Will Tilston – Gregory Bridgerton

Florence Hunt – Hyacinth Bridgerton

Jonathan Bailey – Anthony Bridgerton

Ruth Gemmell – Lady Violet Bridgerton

Polly Walker – Lady Featherington

Harriet Cains – Philipa Featherington

Bessie Carter – Prudence Featherington

Golda Rosheuvel – Queen Charlotte

Adjoa Andoh – Lady Danbury

Julie Andrews – Lady Whistledown (Stimme)

Francesca wird für Staffel 3 neu besetzt

Mitte Mai 2022 wurde bekannt, dass die aus „Anatomy of a Scandal“ bekannt Hannah Dodd ab Staffel 3 die Rolle der Francesca Bridgerton übernimmt. Sie ersetzt damit Ruby Stokes, die bisher als Bridgerton-Schwester zu sehen war und die Hauptrolle in der neuen Produktion „Lockwood & Co.“ übernahm.

„Bridgerton“: Die acht Bücher von Julia Quinn

Die Romanvorlage zu „Bridgerton“ von Julia Quinn besteht aus einer Reihe von acht Büchern – in jedem steht eines der Bridgerton-Kinder im Fokus.