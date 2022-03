Fans warten schon seit über einem Jahr auf Nachschub, jetzt dauert es nicht mehr lang: Die erfolgreiche Netflix-Serie „Bridgerton“ geht im März 2022 mit Staffel 2 weiter. Nachdem die erste Staffel zu den meistgesehenen Serien der Streamingplattform zählt, ist die Erwartung an die Fortsetzung, in der Anthony Bridgerton im Fokus steht, natürlich hoch.

Wann startet die zweite Staffel in Deutschland ?

? Worum geht es?

Gibt es einen Trailer ?

? Wie viele Folgen gibt es?

gibt es? Welche Schauspieler sind im Cast?

Alle Infos rund um Start, Uhrzeit, Handlung, Folgen im Episodenguide, Besetzung und mehr findet ihr hier in der Übersicht zu Staffel 2.

„Bridgerton“ Staffel 2: Netflix-Start und Uhrzeit in Deutschland

Bereits im Januar 2021 hatte Netflix bekannt gegeben, dass es eine Fortsetzung geben würde. Während die erste Staffel im Winter veröffentlicht wurde, geht Staffel 2 im Frühling an den den Start: Die neuen Folgen sind ab Freitag, 25. März 2022, verfügbar.

Für gewöhnlich sind Neustarts am Erscheinungstag ab 9 Uhr online. Für die zweite Staffel hat Netflix allerdings 8 Uhr angegeben.

„Bridgerton“ Staffel 2: Handlung

In der zweiten Staffel rückt der älteste Sohn der Familie, Anthony Bridgerton, in den Fokus. Nachdem in der ersten Staffel seine Beziehung zu einer Opern-Sängerin scheiterte, beschließt er aus Vernunft zu heiraten.

Eine Biene, die in der ersten Staffel immer wieder zu sehen war und auch das Schlussbild der letzten Folge darstellte, gibt Hinweise auf die Handlung. Im zweiten Buch von Bestseller-Autorin Julia Quinn wird deren Bedeutung nämlich erklärt: Der Vater der Familie verstarb nach einem Bienenstich an einem anaphylaktischen Schock. Seither hat Anthony panische Angst vor Bienen. Doch genau dieses kleine Tier hat eine große Bedeutung im zweiten Roman und verhilft Anthony zu seiner Liebesgeschichte.

In Staffel 2 von „Bridgerton“ stehen Anthony (Jonathan Bailey) und Kate (Simone Ashley) im Mittelpunkt.

© Foto: Netflix / Liam Daniel

Eine offizielle Handlung hat Netflix bislang nicht veröffentlicht. Aber anhand der Buchvorlage „Wie bezaubert man einen Viscount?“ kann man ableiten, worum es in Staffel 2 gehen wird. Anthony beschließt zu heiraten und seine Wahl fällt auf den „Juwel der Saison“ Edwina. Doch deren ältere Schwester Kate kennt den zweifelhaften Ruf des Lords und ist entschlossen, ihre Schwester vor dem Herzensbrecher zu schützen. Ein Problem für Anthony, denn Edwina gibt sehr viel auf die Meinung ihrer Schwester. Anthony und Kate streiten sich ständig, doch irgendwann merken sie, dass sie sich zueinander hingezogen fühlen. Doch das geben beide zunächst nicht zu.

Dann nimmt die Geschichte eine ungeahnte Wendung: Als Kate von einer Biene gestochen wird, saugt Anthony ihr in panischer Angst das Gift aus. Dabei werden die beiden beobachtet, was zu einem Skandal werden könnte. Es gibt nur eine Möglichkeit – sie müssen heiraten...

„Bridgerton“ Staffel 2: Trailer deutsch

Was die Fans der Serie erwartet, zeigt der offizielle Trailer:

Youtube „Bridgerton“ – Trailer zu Staffel 2

„Bridgerton“ Staffel 2: Folgen im Episodenguide

Wie die vorherige Staffel umfasst auch die Fortsetzung acht Folgen. Diese dürften wieder eine Länge von rund einer Stunde haben.

Die deutschen Titel und der Inhalt der einzelnen Folgen stehen aktuell noch nicht fest. Aber im Episodenguide findet ihr schon mal die Original-Titel von „Bridgerton“ Staffel 2:

Folge 1: „Capital R Rake“

Folge 2: „Off to the Races“

Folge 3: „A Bee in Your Bonnet“

Folge 4: „Victory“

Folge 5: „An Unthinkable Fate“

Folge 6: „The Choice“

Folge 7: „Harmony“

Folge 8: „The Viscount Who Loved Me“

„Bridgerton“ Staffel 2: Besetzung

Neben einem Großteil der bisherigen Schauspieler sind im Cast von Staffel 2 auch neue Darsteller an Bord. Hier seht ihr die Besetzung auf einen Blick.

Die Schauspieler und ihre Rollen:

Jonathan Bailey – Anthony Bridgerton

Simone Ashley – Kate Sharma

Charithra Chandran – Edwina Sharma

Shelley Conn – Lady Mary Sharma

Luke Thompson – Benedict Bridgerton

Luke Newton – Colin Bridgerton

Claudia Jessie – Eloise Bridgerton

Ruby Stokes – Francesca Bridgerton

Will Tilston – Gregory Bridgerton

Florence Hunt – Hyacinth Bridgerton

Ruth Gemmell – Lady Violet Bridgerton

Phoebe Dynevor – Daphne Bridgerton

Polly Walker – Lady Featherington

Nicola Coughlan – Penelope Featherington

Harriet Cains – Philipa Featherington

Bessie Carter – Prudence Featherington

Golda Rosheuvel – Queen Charlotte

Adjoa Andoh – Lady Danbury

Kathryn Drysdale – Genevieve Delacroix

Calam Lynch – Theo Sharpe

Rupert Young – Jack

Julie Andrews – Lady Whistledown (Stimme)

„Bridgerton“ Staffel 2 ohne Simon

In seiner Rolle als Herzog hat Regé-Jean Page in der ersten Staffel sämtliche Herzen erobert. Umso größer war der Schock für die Fans, dass der Schauspieler in Staffel 2 nicht dabei sein wird. Für den mehrfach ausgezeichneten Newcomer kam das nicht überraschend. Page verriet in diversen Interviews, dass er von Anfang an nur für die erste Staffel angefragt worden sei. Im Buch taucht Simon Basset zwar auf, aber als solch eine Nebenfigur, dass es für die Macher leicht ist, ihn zu umgehen. Zumindest Phoebe Dynevor wird als Daphne Bridgerton, Protagonistin von Staffel 1, auch in der Fortsetzung zu sehen sein.

„Bridgerton“: Staffel 3 und 4 bereits bestätigt

Staffel 3 und auch Staffel 4 geben. In diesen Folgen müssten dann Benedict und Colin Bridgerton im Fokus stehen. Die einzige Überraschung: Macher Chris van Dusen wird dann nicht mehr an Bord sein. Gute Nachrichten für alle „Bridgerton“-Fans: Gleich zwei weitere Fortsetzungen hat Netflix verkündet . Somit wird esund auchgeben. In diesen Folgen müssten dannundim Fokus stehen. Die einzige Überraschung: Macher Chris van Dusen wird dann nicht mehr an Bord sein.

„Bridgerton“: Die acht Bücher von Julia Quinn

Bislang sind vier „Bridgerton“-Staffeln bestätigt. Wenn die Serie weiterhin so erfolgreich läuft, wären aber durchaus acht denkbar. Denn die Reihe von Julia Quinn besteht aus acht Büchern – in jedem steht eines der Bridgerton-Kinder im Fokus.