Was für eine Chance heute für den BVB: Im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart hat Borussia Dortmund die Chance, zum FC Bayern München aufzuschließen, der am Freitag überraschend in Augsburg verloren hat. Am heutigen Samstag, 20.11.2021, also empfängt in der 1. Bundesliga Borussia Dortmund den VfB Stuttgart im heimischen Signal Iduna Park.

Nach der ernüchternden Niederlage am vergangenen Spieltag gegen RB Leipzig (1:2), war der Abstand auf den FCB auf vier Zählen angewachsen. Die Schwarz-Gelben dürfen nicht mehr federn lassen, wenn sie im Kampf um die Meisterschale noch ein Wörtchen mitreden wollen. Der VfB Stuttgart befindet sich momentan auf Platz 15. Für die Schwaben läuft die Saison alles andere als optimal. Zuletzt gab es zu Hause gegen den Tabellenvorletzten Arminia Bielfeld eine 0:1-Pleite.

Wo wird das Bundesliga-Spiel zwischen Dortmund und Stuttgart live im TV übertragen?

übertragen? Gibt es eine kostenlose Übertragung im Livestream ?

? Alle Infos zur Übertragung der Partie bekommt ihr hier.



Stuttgarts Mateo Klimowicz (von links nach rechts), Matej Maglica, Hiroki Ito, Trainer Pellegrino Matarazzo und Borna Sosa reagieren unzufrieden nach einem Spiel. Der VfB tut sich in dieser Saison bislang schwer.

© Foto: Tom Weller/DPA



1. Fußball-Bundesliga – BVB vs. VfB Stuttgart: Datum, Uhrzeit, Spielort

Das Spiel zwischen Dortmund und Stuttgart findet am Samstag, den 20.11.2021, um 15:30 Uhr statt. Das Spiel wird im Signal-Iduna-Park in Dortmund ausgetragen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Borussia Dortmund, VfB Stuttgart

: Borussia Dortmund, VfB Stuttgart Wettbewerb : 1. Bundesliga, 12. Saisonspiel

: 1. Bundesliga, 12. Saisonspiel Datum und Uhrzeit : 20.11.2021, 15:30 Uhr

: 20.11.2021, 15:30 Uhr Spielort: Signal-Iduna-Park, Dortmund

Dortmund gegen Stuttgart: Gibt es eine Übertragung des Bundesligaspiels im Free-TV?

Fußballfans fragen sich, ob das Bundesligaspiel live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es leider schlechte Nachrichten. Das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen. Die Rechte für die Partie hat sich der Pay-TV Sender Sky gesichert. Dort wird die Begegnung live und in voller Länge übertragen.

Borussia Dortmund vs. VfB Stuttgart: So seht ihr das Spiel im Livestream im Internet

Auch in Sachen Livestream im Internet gibt es schlechte Nachrichten: Für das Spiel zwischen dem BVB und VfB wird es keinen kostenlosen Live-Stream geben. Sky hat sich die Exklusivrechte an den Samstagnachmittag-Spielen gesichert, bietet jedoch einen Livestream über Sky Go und Sky Ticket an.

Die Streamingplattform DAZN wird das Spiel nicht übertragen.

Alle Infos zur Übertragung am Samstag, den 20.11.2021, um 15:30 Uhr hier im Überblick:

Free-TV : -

: - Pay-TV : SkySport

: SkySport Live-Stream: SkyTicket, SkyGo

Fußball-Bundesliga 2021/22 – Spielplan: Das sind die weiteren Spiele am 12. Spieltag

Neben der Partie zwischen Borussia Dortmund und VfB Stuttgart hat die 1. Bundesliga noch andere Begegnungen zu bieten. Hier findet ihr alle Spiele des 12. Spieltags:

Freitag, den 19.11.2021 um 20:30

FC Augsburg vs. FC Bayern München

Samstag, den 20.11.2021 um 15:30 Uhr

TSG Hoffenheim vs. RB Leipzig

Arminia Bielefeld vs. VfL Wolfsburg

Bayer 04 Leverkusen vs. VfL Bochum

Borussia Mönchengladbach vs. Greuther Fürth

Samstag, den 20.11.2021 um 18:30

1. FC Union Berlin vs. Hertha BSC Berlin

Sonntag, den 21.11.2021 um 15:30 Uhr

SC Freiburg vs. Eintracht Frankfurt

Sonntag, den 21.11.2021 um 17:30 Uhr