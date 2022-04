Die BMW Open 2022 in München gehen am heutigen Dienstag, 26. April, mit dem Sechzehntelfinale weiter. Nachdem das ATP-Turnier 2020 aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt und 2021 ohne Zuschauer ausgetragen worden war, können sich Tennis-Fans in diesem Jahr auf volle Ränge freuen. Der deutsche Tennis-Profi Alexander Zverev ist beim Turnier am Aumeisterweg an Position eins gesetzt und peilt nach seinen Siegen 2017 und 2018 den dritten Titel in der bayerischen Landeshauptstadt an. „Ich bin sehr motiviert und tue gerade alles dafür, dass ich mein bestes Tennis auf dem Platz zeigen kann“, sagte der Hamburger.

Zeitplan, Spielplan und TV-Übertragung – Alle Infos zu den BMW Open 2022 im Überblick.

BMW Open 2022 Spielplan und Termine heute: Die Matches am 26.04.2022

Die Auftaktpartien beim Tennisturnier in München an diesem Dienstag sind wegen Regens zunächst verschoben worden. Ursprünglich sollte der zweite Turniertag mit dem Match zwischen dem Briten Daniel Evans und Maxime Cressy aus den USA um 11.00 Uhr auf dem Center Court eröffnet werden. Danach war die Erstrundenpartie des Kölners Oscar Otte angesetzt. Wann auf der Iphitos-Anlage wieder gespielt werden kann, war zunächst unklar.

Welche Spiele finden heute bei den BMW Open 2022 statt? Wann werden die Matches ausgetragen? Alle Infos zum Spielplan und den Terminen am 26.4.2022:

Sechzehntelfinale Platz 2 15:30: Hugo Gaston - M. Giron

Sechzehntelfinale Platz 1 15:30: M. Mc Donald - I. Ivashka

Sechzehntelfinale Cen­tre-Court 16:30: Oscar Otte - Marko Topo

Sechzehntelfinale· Platz 2 16:50: E. Gerasimov - J. Millman

Sechzehntelfinale Platz 1 16:50: Alejandro Tabilo - Cristian Garín

Sechzehntelfinale Cen­tre-Court 17:50: Botic van de Zandschulp - B. Nakashima

Sechzehntelfinale abgesagt: Filip Krajinović - Cristian Garín

Zuschauer laufen mit einem Regenschirm über die Tribüne bei den BMW Open 2022. Das Turnier wurde wegen Regen unterbrochen.

© Foto: Sven Hoppe

BMW Open in München 2022: Der Zeitplan des ATP-Turniers

Von Runde 1 bis zum Endspiel werden alle Matches bei den BMW Open 2022 im Freien auf dem Sandplatz im MTTC Iphitos bestritten. Das große Finale steigt am Sonntag, den 1. Mai 2022.

Der Zeitplan des Tennis-Turniers BMW Open 2022 im Überblick:

BMW Open Runde der letzten 32

25. April - 26. April

BMW Open Achtelfinale

27. April - 28. April

BMW Open Viertelfinale

29. April

BMW Open Halbfinale

30. April

BMW Open Finale

1. Mai

BMW Open 2022: TV-Übertragung und Live-Stream des Tennis-Turniers

Die BMW Open 2022 werden von mehreren Anbietern live übertragen. Alle Spiele auf dem Center Court werden von Montag bis Freitag im kostenlosen Live-Stream auf ran.de zu sehen sein Zudem zeigt ran.de ein Halbfinal-Match live.

Im Free-TV überträgt der Bayrische Rundfunk das andere Halbfinal-Match, das nicht von ran.de gezeigt wird. Auch ein Viertelfinale sowie das Finale der BMW Open gehören zum Programm des BR. Im Live-Stream überträgt der Sender außerdem ein weiteres Match von Montag bis Samstag täglich im kostenlosen Livestream bei BR24.

Eine weitere Möglichkeit das Turnier live zu verfolgen ist der Pay-TV-Sender Sky. Auf Sky Sport 1 HD werden täglich ab 11 Uhr (Samstag ab 13:30 Uhr) die Matches auf dem Center Court übertragen. Auch einen Live-Stream via SkyGo-App oder Sky Ticket bietet der Pay-TV-Sender seinen Abonnenten an.

Die acht besten Teilnehmer bei den BMW Open 2022 in München

Die Nummer drei der Welt Alexander Zverev gilt als Favorit auf den Sieg bei den BMW Open 2022. 32 Spieler nehmen insgesamt am Einzelwettbewerb teil. Die besten acht Teilnehmer bei den BMW Open 2022 anhand der Weltranglisten-Platzierung: