RTL startet „Blamieren oder Kassieren“ als eigene Show. Darin treten jeweils zwei Prominente gegeneinander in einem Quizduell an. Wie schon im ursprünglichen Format wird das Spiel von Lange war das Spiel Teil der beliebten ProSieben-Sendung „TV total“, nun ist es so weit:startetals eigene Show. Darin treten jeweils zwei Prominente gegeneinander in einem Quizduell an. Wie schon im ursprünglichen Format wird das Spiel von Elton moderiert – im legendären roten Sakko.

Wann startet die Show im TV und Stream? Worum geht es? Wer spielt mit? Wir haben euch alles, was ihr zur Ausstrahlung von „Blamieren oder Kassieren“ wissen müsst, hier zusammengefasst.

Wann startet „Blamieren oder Kassieren“ auf RTL?

Das Quizspiel wird jetzt zur Primetime-Show auf RTL. Der Startschuss zur Sendung fällt am Donnerstag, 21. September 2023.

„Blamieren oder Kassieren“: Sendetermine und Sendezeit

Die neue Spielshow wird immer donnerstags zur Primetime ausgestrahlt. Insgesamt sind zwölf Folgen à 30 Minuten geplant. Direkt im Anschluss läuft die UEFA Europa League.

Die (voraussichtlichen) Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Folge 1: Donnerstag, 21.09.2023 um 20:15 Uhr

Folge 2: Donnerstag, 28.09.2023 um 20:15 Uhr

Folge 3: Donnerstag, 05.10.2023 um 20:15 Uhr

Folge 4: Donnerstag, 12.10.2023 um 20:15 Uhr

Folge 5: Donnerstag, 19.10.2023 um 20:15 Uhr

Folge 6: Donnerstag, 26.10.2023 um 20:15 Uhr

Folge 7: Donnerstag, 02.11.2023 um 20:15 Uhr

Folge 8: Donnerstag, 09.11.2023 um 20:15 Uhr

Folge 9: Donnerstag, 16.11.2023 um 20:15 Uhr

Folge 10: Donnerstag, 23.11.2023 um 20:15 Uhr

Folge 11: Donnerstag, 30.11.2023 um 20:15 Uhr

Folge 12: Donnerstag, 07.12.2023 um 20:15 Uhr

Gibt es „Blamieren oder Kassieren“ auch im Stream auf RTL+?

Vorab hat RTL nicht explizit verkündet, dass die Folgen von „Blamieren oder Kassieren“ auch in der RTL-Mediathek veröffentlicht werden. Da es jedoch bei den meisten Shows der Fall ist, gehen wir davon aus, dass ihr auch diese Sendung online abrufen könnt.

Darum geht es in „Blamieren oder Kassieren“

In „Blamieren oder Kassieren“ treten testen die unterschiedlichsten Prominenten ihr Wissen. Am Anfang treten zwei gegeneinander an und battlen sich im witzigen Quiz. Wer da siegreich hervorgeht, kommt in die nächste Runde. Der Moderator wählt einen Gast aus dem Publikum. Die Person muss sich nun dem Promi stellen, der siegreich aus Runde eins hervorgegangen ist. Nur wer sich als wahres Quiztalent beweist, bekommt das Preisgeld von 10.000 Euro.

Diese Promis sind bei „Blamieren oder Kassieren“ dabei

Vor dem Start der Primetime-Show hat RTL nur ein paar Promis verraten, die die Quiz-Herausforderung wagen. Wer dabei ist, seht ihr hier:

Susan Sideropoulos

Michael Mittermeier

Joachim Llambi

Sasha

Andrea Kiewel

Kevin Großkreutz

Elton moderiert „Blamieren oder Kassieren“