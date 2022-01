Wenn er auf ran.de Football-Spiele der NFL analysiert, weiß Björn Werner, wovon er spricht. Denn er war selbst dreieinhalb Jahre NFL-Profi. Heute stehen seine „Gegner“ im Fernsehstudio – sie heißen Coach Esume und Icke Dommisch. Zusammen moderieren sie regelmäßig eine Talksendung rund um die NFL, besprechen einzelne Spiele und kritisieren Spieler. Doch gepflegte Unterhaltung ist das nicht, sie zoffen sich regelmäßig – natürlich auch zum Spaß. Kann das funktionieren? Überzeugt euch selbst:

Werner begann schon in der Schule mit dem Football spielen. Später wechselte er in die Jugend der Berliner Adler. Als Student in den USA spielte er für das. Schließlich wurde er im Frühjahr 2013 im NFL-Draft von denverpflichtet. Dort blieb er bis zum Ende der Saison 2015, dann wurde er entlassen. Im Mai 2016 unterschrieb er einen Vertrag bei den, Ende August 2016 wurde er auch dort entlassen. Danach spielte er nicht mehr in der NFL, im Januar 2017 beendete er seine Profikarriere.