Der Biathlon-Weltcup 2022/23 wird an insgesamt 10 verschiedenen Orten ausgetragen. Am 29. November findet der Saisonauftakt im finnischen Kontiolahti statt. Das Highlight der Saison ist die Weltmeisterschaft im Februar. Diese wird in Oberhof stattfinden. Die Ergebnisse der WM fließen seit diesem Winter nicht mehr in die Weltcup-Punkte mit ein. Ende März steht der letzte Weltcup in Oslo an.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um die Termine des Biathlon-Weltcup 2022/23.

Der Biathlon-Weltcup-Kalender 2022/23

Die Biathlon-Weltcup Saison 2022/23 startet Ende November im finnischen Kontiolathi und endet im März mit dem Weltcup in Oslo. Inklusive der Weltmeisterschaft im Februar werden zehn Wettkämpfe stattfinden.

Im Folgenden findet ihr eine Übersicht über die Termine.

Kontiolahti (Finnland): 29.11. - 04.12.2022

29.11.2022: Einzel der Herren 20 Kilometer

30.11.2022: Einzel der Damen 15 Kilometer

1.12.2022: Staffel der Herren 4x7,5 Kilometer und Staffel der Damen 4x6 Kilometer

3.12.2022: Sprint der Herren 10 Kilometer und Sprint der Damen 7,5 Kilometer

4.12.2022: Verfolgung der Herren 12,5 Kilometer und Verfolgung der Damen 10 Kilometer

Hochfilzen (Österreich): 08.12. - 11.12.2022

8.12.2022: Sprint der Damen 7,5 Kilometer

9.12.2022: Sprint der Herren 10 Kilometer

10.12.2022: Verfolgung der Damen 10 Kilometer und Staffel der Herren 4x7,5 Kilometer

11.12.2022: Staffel der Damen 4x6 Kilometer und Verfolgung der Herren 12,5 Kilometer

Annecy / Le Grand-Bornand (Frankreich): 15.12. - 18.12.2022

15.12.2022: Sprint der Herren 10 Kilometer

16.12.2022: Sprint der Damen 7,5 Kilometer

17.12.2022: Verfolgung der Herren 12,5 Kilometer und Verfolgung der Damen 10 Kilometer

18.12.2022: Massenstart der Herren 15 Kilometer und Massenstart der Damen 12,5 Kilometer

Pokljuka (Slowenien): 05.01. - 08.01.2023

05.01.2023: Sprint der Damen 7,5 Kilometer

06.01.2023: Sprint der Herren 10 Kilometer

07.01.2023: Verfolgung der Damen 10 Kilometer und Verfolgung der Herren 12,5 Kilometer

08.01.2023: Single-Mixed-Staffel 13,5 Kilometer und Mixed-Staffel 4x6 Kilometer

Ruhpolding (Deutschland): 11.01. - 15.01.2023

11.01.2023: Einzel der Herren 20 Kilometer

12.01.2023: Einzel der Damen 15 Kilometer

13.01.2023: Staffel der Herren 4x7,5 Kilometer

14.01.2023: Staffel der Damen 4x6 Kilometer

15.01.2023: Massenstart der Herren 15 Kilometer und Massenstart der Damen 12,5 Kilometer

Antholz (Italien): 19.01. - 22.01.2023

19.01.2023: Sprint der Damen 7,5 Kilometer

20.01.2023: Sprint der Herren 10 Kilometer

21.01.2023: Verfolgung der Damen 10 Kilometer und Verfolgung der Herren 12,5 Kilometer

22.01.2023: Staffel der Damen 4x6 Kilometer und Staffel der Herren 4x7,5 Kilometer

Weltmeisterschaft in Oberhof (Deutschland): 08.02. - 19.02.2023

08.02.2023: Mixed-Staffel 4x6 Kilometer

10.02.2023: Sprint der Damen 7,5 Kilometer

11.02.2023: Sprint der Herren 10 Kilometer

12.02.2023: Verfolgung der Damen 10 Kilometer und Verfolgung der Herren 12,5 Kilometer

14.02.2023: Einzel der Herren 20 Kilometer

15.02.2023: Einzel der Damen 15 Kilometer

16.02.2023: Single-Mixed-Staffel 13,5 Kilometer

18.02.2023: Staffel der Herren 4x7,5 Kilometer und Staffel der Damen 4x6 Kilometer

19.02.2023: Massenstart der Herren 15 Kilometer und Massenstart der Damen 12,5 Kilometer

Nove Mesto (Tschechien): 02.03. - 05.03.2023

02.03.2023: Sprint der Herren 10 Kilometer

03.03.2023: Sprint der Damen 7,5 Kilometer

04.03.2023: Verfolgung der Herren 12,5 Kilometer und Verfolgung der Damen 10 Kilometer

05.03.2023: Mixed-Staffel 4x7,5 Kilometer und Single-Mixed-Staffel 13,5 Kilometer

Östersund (Schweden): 09.03. - 12.03.2023

09.03.2023: Einzel der Damen 15 Kilometer und Einzel der Herren 20 Kilometer

11.03.2023: Staffel der Damen 4x6 Kilometer und Staffel der Herren 4x7.5 Kilometer

12.03.2023: Massenstart der Damen 12,5 Kilometer und Massenstart der Herren 15 Kilometer

Oslo (Norwegen): 16.03. - 19.03.2023

16.03.2023: Sprint der Herren 10 Kilometer

17.03.2023: Sprint der Damen 7,5 Kilometer

18.03.2023: Verfolger der Herren 12,5 Kilometer und Verfolger der Damen 10 Kilometer

19.03.2023: Massenstart der Herren 15 Kilometer und Massenstart der Damen 12,5 Kilometer

In dieser Saison werden insgesamt 10 Weltcups, inklusive der Weltmeisterschaft ausgetragen. Wir haben für euch eine Übersicht aller Weltcups zusammengestellt.

© Foto: Vesa Moilanen/dpa

Biathlon-WM: Das Highlight in der Saison 2022/23

Die Weltmeisterschaft findet in dieser Saison in der Arena am Rennsteig in Oberhof statt. Vom 8. Februar bis zum 19. Februar kämpfen die Athleten um Medaillen. Seit diesem Winter ist die WM nicht mehr Teil des Weltcups. Die Ergebnisse, die dort erzielt werden, zählen nicht in die Punkte des Weltcups mit rein. Insgesamt werden bei dieser Weltmeisterschaft zwölf Titel vergeben. Folgende Disziplinen werden Teil der Biathlon-WM sein: