Besiktas Istanbul trifft im Achtelfinale des türkischen Pokals auf Göztepe Izmir. Alle Informationen zur Übertragung des Spiels im TV und Stream.

Besiktas gegen Göztepe Übertragung heute: Anpfiff, Spielort, Datum

Das Spiel im Achtelfinale des türkischen Pokals zwischen Besiktas Istanbul und Göztepe Izmir findet am Donnerstag, den 10.2.2022, um 18:30 Uhr im Vodafone-Park in Istanbul statt.

Alle Infos zum Spiel Besiktas gegen Göztepe hier im Überblick:

Teams : Besiktas Istanbul, Göztepe Izmir

Wettbewerb : Türkischer Pokal

Spielrunde : Achtelfinale

Datum und Uhrzeit : 10.2.2022, um 18:30 Uhr

Spielort: Vodafone-Park, Istanbul

Besiktas gegen Göztepe: Welcher Sender überträgt das Nachholspiel der 2. Liga live im TV?

Schlechte Nachrichten für Fans der beiden Mannschaften: Das Pokalspiel zwischen Besikats Istanbul und Göztepe Izmir wird nicht live im Free-TV übertragen. Der Pay-TV-Sender Sportdigital hat sich die Übertragungsrechte gesichert. Dort wird die Begegnung bei Sportdigital Fußball live und in voller Länge zu sehen sein.

Besiktas vs. Göztepe im Türkiye Kupase: Gibt es einen kostenlosen Live-Stream?

Gute Nachrichten für Fans beider Mannschaften: Sportdigital kooperiert mit DAZN. DAZN-Abonnenten können das Spiel somit in ihrem Abo live verfolgen. Der Live-Stream für das Pokalspiel Besiktas gegen Göztepe ist kostenpflichtig. Die Partie ist auch im Stream bei sportdigital selbst zu sehen, ebenfalls kostenpflichtig.

Alle Infos zur Übertragung Besiktas gegen Göztepe im Türkiye Kupasi am 10.2.2022 um 18:30 Uhr:

Free-TV: -

- Pay-TV: Sportdigital

Sportdigital Livestream: DAZN, Sportdigital, Onefootball

So findet ihr Sportdigital Fußball auf DAZN

In der DAZN-App oder auch über den Browser ist Sportdigital Fußball leicht zu finden. Öffnet die DAZN-App bzw. die DAZN-Homepage und scrollt bis zum Reiter "Sender". Dort sind alle in DAZN integrierten Sender aufgelistet, also auch Sportdigital Fußball.