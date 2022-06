Am heutigen Freitag, den 03.06.2022, findet das Länderspiel der Nations League zwischen Belgien und Niederlande statt. Es ist der erste Spieltag für beide Teams in der Gruppe A4. Belgien und die Niederlande gelten als klare Favoriten in ihrer Gruppe. Die Bilanz zwischen den beiden Teams spricht für die Niederlande – in 22 Spielen gewannen die Niederländer neun Partien, spielten achtmal Unentschieden und verloren lediglich fünf Spiele gegen die Belgier.

DAZN, Sky und Co .: Wo wird das Länderspiel der Nations League live im TV und Stream übertragen?

.: Wo wird das Länderspiel der Nations League live im TV und Stream übertragen? Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Alle Infos zur Übertragung des Länderspiels der Nations League im Überblick.

Nations League 2022 – Belgien gegen Niederlande: Anstoß, Spielort, Schiedsrichter

Das Länderspiel in der Nations League zwischen Belgien und Niederlande findet am Freitag, den 03.06.2022, statt. Anstoß der Partie ist um 20:45 Uhr im King Baudouin Stadium in Brüssel. Geleitet wird dieses Länderspiel vom Schiedsrichter José María Sánchez aus Spanien.

Alle Infos zum Länderspiel in der Nations League.

Teams : Belgien, Niederlande

: Belgien, Niederlande Wettbewerb : UEFA Nations League 2022, 1. Spieltag

: UEFA Nations League 2022, 1. Spieltag Datum und Uhrzeit : 03.06.2022, 20:45 Uhr

: 03.06.2022, 20:45 Uhr Stadion/Spielort : King Baudouin Stadium, Brüssel

: King Baudouin Stadium, Brüssel Schiedsrichter: José María Sánchez (Spanien)

Belgien vs. Niederlande: Wird das Spiel der Nations League live im Free-TV übertragen?

Hier gibt es leider schlechte Nachrichten für alle Fans. Das Länderspiel zwischen Belgien und Niederlande wird nicht live im Free-TV übertragen. Der Streamingdienst DAZN hat die exklusiven Übertragungsrechte für diese Partie in der UEFA Nations League.

Nations League 2022: So seht ihr das Spiel zwischen Belgien und Niederlande live im TV und Stream

Das Länderspiel wird live auf DAZN übertragen. Es wird einen kostenpflichtigen Live-Stream für diese Partie geben. Übertragungsbeginn ist um 20:45 Uhr. Kommentiert wird das Spiel von Marcel Seufert. Als Experte heute mit dabei ist Michael Hofmann. Ebenfalls wird die Partie live und in voller Länge auf DAZN 1 im TV übertragen. Übertragungsbeginn ist um 20:30 Uhr.

Alle Infos zur Übertragung Belgien gegen Niederlande am 03.06.2022 um 20:45 Uhr:

Free-TV : –

: – Pay-TV : DAZN 1

: DAZN 1 Live-Stream: DAZN

Nations League auf DAZN: Gibt es noch das kostenlose Test-Abo?