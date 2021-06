Belgien gegen Russland: Am Samstag, den 12.06.2021 geht es bei der Europameisterschaft 2021 für beide Teams um den ersten Sieg in Gruppe B. Auch ohne seinen Superstar Kevin De Bruyne will Belgien gleich zum EM-Auftakt beweisen, dass es zurecht als ein Topkandidat auf den Titel gehandelt wird.

„Die Basis für große Erfolge ist gelegt, wir müssen sie nur noch abholen“, sagte der frühere belgische Nationaltorhüter Jean-Marie Pfaff. Man verfüge über „eine der besten Mannschaften in Europa“, meinte der einstige Keeper von Bayern München, „viele unserer Spieler spielen bei Topklubs und sind da nicht nur Mitläufer, sondern echte Stützen und Anführer im Team.“

Wo wird die Partie zwischen Belgien und Russland live im Fernsehen und Livestream übertragen? Alle Infos zur Übertragung des EM-Spiels, findet ihr hier.

Belgien gegen Russland bei der EM 2021: Datum, Uhrzeit, Anstoß, Übertragung

Belgien trifft zum EM-Auftakt am Samstag, den 12.06.2021, auf Russland. Das Em-Spiel findet um 21 Uhr in St. Petersburg in der Gazprom Arena statt und wird live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams: Belgien, Russland

Wettbewerb: Fußball-Europameisterschaft 2021, Vorrunde, Gruppe B

Datum und Uhrzeit: 12.06.2021, 21:00 Uhr

Spielort: Gazprom Arena (St. Petersburg, Russland)

Zugelassene Zuschauer: 35.000

Schiedsrichter: Mateu Lahoz, Antonio

Assistenten: Cebrian Devis, Pau (Spanien), Diaz Perez del Palomar, Roberto (Spanien)

Vierter Offizieller: Rapallini, Fernando (Argentinien)

Video-Assistent: Hernandez Hernandez, Alejandro José (Spanien)

UEFA EURO 2020 im TV und Live-Stream: Wer überträgt Belgien gegen Russland?

Das EM-Spiel zwischen Belgien und Russland wird ab 20:00 Uhr (Anpfiff 21:00 Uhr) im Free-TV auf ZDF übertragen. Circa eine Stunde vor dem Anpfiff der Partie gibt es bei „ZDF Sportstudio live“ die Vorberichte zur Begegnung. Parallel zur Ausstrahlung im Fernsehen bietet das ZDF einen kostenlosen Live-Stream an.

Auch die Telekom bietet eine Übertragung auf dem kostenpflichtigen Streamingportal MagentaTV an.

Im Pay-TV auf Sky wird die Begegnung nicht zu sehen sein. Auch DAZN hat keine Übertragungsrechte für die Partie.

Alle Infos zur Übertragung am 12.06.2021 noch einmal im Überblick:

Free-TV: ZDF

Pay-TV: -

Welche EM-Spiele laufen im Free-TV? Alle Infos zur Übertragung der EURO

Welche EM-Partien sind im Free-TV zu sehen? Bei welchen Spielen wird ein kostenpflichtiges Abonnement bei Sky, DAZN oder Magenta TV benötigt? Wo gibt es die Deutschland Spiele zu sehen?

Alle wichtigen Infos zur Übertragung der EM 2021, erfahrt ihr hier:

Europameisterschaft 2021: Termine, Spielplan, Spielorte, Tickets

Die Em 2021 startet am Freitag mit der Partie Türkei gegen Italien. Anlässlich des 60-jährigen Bestehens der Fußball-Europameisterschaft wird die EM in elf verschiedenen Ländern ausgetragen.

Hier bekommt ihr alle wichtigen Infos rund um die EM 2021: