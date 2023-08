In der ProSieben-Show „Beauty and the Nerd“ geht es für acht ungleiche Paare in einen etwas anderen Urlaub. Die Beautys und Nerds müssen sich gemeinsam in unterschiedlichsten Challenges beweisen, um am Ende das Preisgeld von 50.000 Euro zu gewinnen. Die vierte Staffel endet Anfang August – nachdem sie ursprünglich um ein ganzes Jahr verschoben worden war. Da fragen sich Fans des Formats natürlich: Wann kommt Staffel 5?

Ob es schon Infos zum Start und zu den Sendeterminen für 2024 gibt, haben wir recherchiert. Hier erfahrt ihr, was aktuell bekannt ist.

Wann startet „Beauty and the Nerd“ 2024?

noch keine Infos zum Start. Fest steht doch: Interessierte können sich bereits Aktuell gibt es leider. Fest steht doch: Interessierte können sich bereits für die neue Staffel bewerben . Die vierte Staffel hätte ursprünglich am 2. Juni 2022 starten sollen, lief dann aber erst ab dem 29. Juni 2023. Ob sich ProSieben bei Staffel 5 an diesem Veröffentlichungszeitpunkt orientiert und die Show wieder im Sommer zeigt, ist noch unklar. Sobald es News gibt, findet ihr diese hier.

Gibt es schon Sendetermine zu Staffel 5?

Nachdem noch kein Starttermin bekannt ist, gibt es folglich auch noch keine Sendetermine. Sicher dürfte aber sein, dass die Folgen wieder donnerstags zur Primetime um 20:15 Uhr auf ProSieben laufen.

Gibt es „Beauty and the Nerd“ 2024 auch im Stream?

Ebenfalls sicher sein dürfte, dass die Folgen von Staffel 5 wie gewohnt in der Mediathek Joyn als Stream zur Verfügung stehen. Wer einen Joyn Plus-Account hat, kann sie sich sogar schon eine Woche vor der TV-Ausstrahlung ansehen.

So funktioniert „Beauty and the Nerd“

Bei „Beauty and the Nerd“ werden zu Beginn Paare aus jeweils einer „Schönheit“ und einem „Nerd“ gebildet. Die Couples verbringen mehrere Wochen gemeinsam in einer Traumvilla. Bei verschiedenen Challenges lernen sich die Kandidaten näher kennen. Und das müssen sie auch, denn nur wer wirklich als Team zusammenarbeitet, kann sich gegen die Konkurrenz durchsetzen und „Beauty and the Nerd“ gewinnen. Am Ende jeder Folge muss ein Paar gehen. Für die Nerds geht es um ein Umstyling und auf die Gewinner wartet ein Preisgeld von 50.000 Euro.