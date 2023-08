„Beauty and the Nerd“: Am Donnerstag, 03.08.2023, lief die letzte Folge von Staffel 4 auf ProSieben. Nur noch drei der ursprünglichen acht Paare waren noch im Rennen um den Sieg. Auf die verbliebenen Was für ein Endspurt bei: Am Donnerstag, 03.08.2023, lief die letzte Folge vonauf ProSieben. Nur noch drei der ursprünglichen acht Paare waren noch im Rennen um den Sieg. Auf die verbliebenen Beautys und ihre Nerds warteten nicht nur die letzten beiden Challenges, sondern auch eine Überraschung: Die ausgeschiedenen Nerds kamen für eine Party vorbei – nachdem sie ebenfalls umgestylt worden waren. Am Ende lieferten sich die zwei letzten Paare ein spannendes Duell im Finale, doch nur eins konnte sich am Ende über die 50.000 Euro freuen.

Wer sind die Gewinner? Wie lief das Finale und wer ist ausgeschieden? Wir haben euch alle Infos zum Gewinner-Team, den Platzierungen und Co. hier im Überblick.

Setty und Samuel gewinnen „Beauty and the Nerd“ 2023

Zu Beginn der sechsten Folge waren noch drei Paare im Rennen um den Sieg. Bei „Beauty Fall“ hingen die Beautys an einem Kran in der Höhe, während sie Fragen beantworten mussten. Die Nerds durften sie dann pro richtiger Frage ein Stück nach unten holen. Nachdem Dominik in der Halbfinal-Challenge schließlich freiwillig aufgegeben hatte, landete er mit Natascha auf dem letzten Platz, wodurch sie ausschieden. Absolutes Glück für Beverly und Florian, da die Beauty während des Spiels ohnmächtig geworden war und unfreiwillig abbrechen musste. Setty und Samuel zogen die Challenge als einzige Paar erfolgreich bis zum Ende durch.

Im Finale traten Beverly und Florian gegen Setty und Samuel in einem Vierkampf an, bei dem sie Herzen sammeln mussten. Volle Martinigläser über einen Mattenboden tragen, sich durch eine Klettwand hindurchkämpfen, blind durch Mausefallen oder im Schlammbad suchen – jede Station hatte zudem ein Zeitlimit. Das Duo, das am Ende insgesamt mehr Herzen ergattern konnte, gewann die Challenge und damit die vierte Staffel. Das Ergebnis war knapp: Mit 30 zu 26 Herzen schnappten sich Setty und Samuel den Sieg und das Preisgeld! Sie sind die Gewinner von „Beauty and the Nerd“ 2023.

„Beauty and the Nerd“ 2023: Wer ist raus?

Insgesamt acht Paare traten in Staffel 4 in den „Beauty and the Nerd“-Ring. In der ersten Folge verließ ein Paar die Show freiwillig. Danach mussten in jeder Folge weitere gehen.

Wer wann ausgeschieden ist, seht ihr hier:

Finale: Beverly und Florian

Halbfinale: Natascha und Dominik

Folge 5: Chris und Alex

Folge 4: Brenda und Mike

Folge 3: Walentina und Marco

Folge 2: Jules und Stefan

Folge 1: Selina und David (freiwillig)

Alle Kandidaten von Staffel 4 im Überblick

Insgesamt 16 Kandidaten und Kandidatinnen wagten die Herausforderung von „Beauty and the Nerd“ 2023. Wer sind die Schönheiten, die den Sonderlingen unter die Arme griffen? Und wer sind die Nerds, die sich aus ihrer Komfortzone herauswagten? Hier findet ihr ausführliche Infos: