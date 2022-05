ProSieben schickt wieder ungleiche Paare in einen etwas anderen Urlaub: „Beauty and the Nerd“ geht 2022 weiter. In der vierten Staffel treten dann neue Nerds an der Seite ihrer Beautys den Kampf um 50.000 Euro und ein Umstyling an. Nur wer Woche für Woche als Team überzeugt, hat die Chance auf den Sieg.

Wann startet Staffel 4 ?

? Wann laufen die neuen Folgen?

Gibt es sie auf Joyn?

Alle Infos rund um Start, Sendetermine, Sendezeit, Stream und Co. findet ihr hier im Überblick zu „Beauty and the Nerd“ 2022.

„Beauty and the Nerd“ 2022: Start von Staffel 4

Startschuss für Staffel 4 von „Beauty and the Nerd“ fällt am Donnerstag, 02.06.2022, zur Primetime um 20:15 Uhr auf ProSieben. Kaum ist „Germany’s Next Topmodel“ 2022 gefunden, treten die Beautys und Nerds in Erscheinung: Derfür Staffel 4 von „Beauty and the Nerd“ fällt am, zur Primetime umauf ProSieben.

„Beauty and the Nerd“ 2022: Sendetermine und Sendezeit

„Beauty and the Nerd“ 2022 läuft auf dem gewohnten Sendeplatz. ProSieben zeigt die sechs Folgen immer donnerstags zur Primetime.

Die (voraussichtlichen) Sendetermine und Sendezeit im Überblick:

Folge 1: 02.06.2022 um 20:15 Uhr

Folge 2: 09.06.2022 um 20:15 Uhr

Folge 3: 16.06.2022 um 20:15 Uhr

Folge 4: 23.06.2022 um 20:15 Uhr

Folge 5: 30.06.2022 um 20:15 Uhr

Folge 6: 07.07.2022 um 20:15 Uhr

„Beauty and the Nerd“ 2022: Wiederholung

Bisher sind die Folgen von „Beauty and the Nerd“ immer mittwochs auf dem Sender Sixx wiederholt worden. Aktuell ist zu der Wiederholung von Staffel 4 noch nichts bekannt. Sobald es dazu News gibt, findet ihr die Termine hier.

„Beauty and the Nerd“ 2022: Stream

Staffel 4 steht wie gewohnt auch wieder in der Mediathek Joyn als Stream zur Verfügung. Dort könnt ihr die neuen Folgen sogar schon vorab sehen: Im Anschluss an die Ausstrahlung ist die nächste Folge jeweils als exklusive Preview bei Joyn PLUS+ verfügbar.

Ganze Folgen gibt es ansonsten auch auf der ProSieben-Homepage.

„Beauty and the Nerd“ 2022: Konzept

Bei „Beauty and the Nerd“ werden zu Beginn Paare aus jeweils einer „Schönheit“ und einem „Nerd“ gebildet. Die Couples verbringen mehrere Wochen gemeinsam in einer Traumvilla. Bei verschiedenen Challenges lernen sich die Kandidaten näher kennen. Und das müssen sie auch, denn nur wer wirklich als Team zusammenarbeitet, kann sich gegen die Konkurrenz durchsetzen und „Beauty and the Nerd“ gewinnen. Am Ende jeder Folge muss ein Paar gehen. Für die Nerds geht es um ein Umstyling und auf die Gewinner wartet ein Preisgeld von 50.000 Euro.