ProSieben schickt auch 2022 wieder ungleiche Paare in den etwas anderen Urlaub: Ab Juni wagen acht neue Beautys bei „Beauty and the Nerd“ 2022 die Herausforderung an der Seite der Nerds. Mit ihnen müssen sie als Team funktionieren, um weiterzukommen. Für die Kandidaten-Duos geht es dabei um 50.000 Euro.

Während sich bei den diesjährigen Nerds alles um Weltraum, Anime und Cosplay dreht, haben die Beautys ganz andere Interessen. Wer wagt das TV-Abenteuer? Wir stellen euch die Kandiatinnen von Staffel 4 samt Fotos vor.

„Beauty and the Nerd“ 2022: Die Beautys im Überblick

Sieben junge Frauen und ein Mann trauen sich und stellen sich der Herausforderung von „Beauty and the Nerd“ 2022 auf ProSieben.

Die Beautys von Staffel 4 im Überblick:

Natascha

Chris

Walentina

Setty

Beverly

Jules

Selina

Brenda

Die Beautys könnten unterschiedlicher nicht sein. Von 18 bis 33 Jahren ist alles dabei. Manche haben in ihrer Vergangenheit bereits TV-Erfahrung sammeln können, andere wiederum stehen für „Beuty & the Nerd“ 2022 das erste Mal vor der Kamera. Doch eines haben sie alle gemeinsam: Sie legen viel Wert auf ihr Äußeres und scheuen dabei weder Geld, Zeit oder Mühe.

Natascha

Beauty Natascha kommt aus Hanau und ist 31 Jahre alt. Die gelernte Friseurmeisterin und Influencerin steht für „Beauty & the Nerd“ 2022 nicht das erste Mal vor der Kamera. 2011 war sie bereits Kandidatin bei „Germany’s Next Topmodel“. Natascha legt viel Wert auf ihr Äußeres und macht um den ein oder anderen Beauty-Eingriff kein Geheimnis. Ihre 115.000 Follower auf Instagram nimmt sie regelmäßig mit in ihre Beauty-Welt und gibt auch Einblicke in ihren Alltag. Über ihre Teilnahme sagt sie: „Ich bin schon ein bisschen TV-erfahren und war auf der Suche nach einem neuen Projekt und da ist ‚Beauty & The Nerd‘ eine komplett neue Herausforderung für mich. Dem Beauty-Bereich bin ich natürlich sehr verbunden, denn als Friseurmeisterin habe ich damit viel zu tun.“

Natascha

© Foto: ProSieben / Benjamin Kis

Chris

Chris ist Model und Influencer aus Köln. Der 33-Jährige geht ohne perfektes Styling nicht aus dem Haus. Der wöchentliche Friseurbesuch ist fast schon obligatorisch. Und Shoppingtouren im Netz stehen bei ihm auf der Tagesordnung. Im TV hat der 33-Jährige bereits an Formaten wie „Sommerhaus der Stars“ und „Kampf der Realitystars“ teilgenommen. Schlagzeilen machte Chris vor allem durch die Trennung von seiner Ex-Verlobten Eva Benetatou. Auf die Teilnahme bei „Beauty & The Nerd“ 2022 freut sich der Kölner schon extrem: „‚Beauty & The Nerd‘ ist ein Format, bei dem zwei verschiedene Welten aufeinandertreffen. Darauf hatte ich Bock. Es ist einfach super geil, denn man lernt andere Menschen und andere Lebensweisen kennen. Und das hat mich fasziniert. Als einziger männlicher Beauty kann ich eventuell dem einen oder anderen wirklich helfen, aus der Nerd-Bubble rauszukommen und eine andere Sicht aufs Leben zu bekommen. Deswegen habe ich mich extrem gefreut, bei ‚Beauty & The Nerd‘ dabei zu sein.“

Chris

© Foto: ProSieben / Benjamin Kis

Walentina

Walentina aus Essen ist Content Creatorin. Die 22-Jährige liebt es mit ihrem Aussehen im Mittelpunkt zu stehen und genießt die Aufmerksamkeit. Auch an einigen TV-Formaten hat sie bereits mitgewirkt. Im Jahr 2020 nahm sie an „Ex on the Beach“ und „Are you the One – Realitystars in Love“ teil und 2021 war sie bei der TVNow-Show „#CoupleChalenge“ zu sehen. Was Trends angeht ist Walentina immer up to date. Ihren 113.000 Followern auf Instagram präsentiert sie regelmäßig ihren teuren Lifestyle. Über ihre Teilnahme sagt sie: „‚Beauty & The Nerd‘ ist das erste Format, auf das ich mich beworben habe, einfach um neue Herausforderungen anzutreten. Ich habe in der Vergangenheit viele Dating-Shows gemacht und ‚Beauty & The Nerd‘ war meine Motivation, mal etwas Neues zu machen.“

Walentina

© Foto: ProSieben / Benjamin Kis

Setty

Beauty Setty kommt aus Hamburg. Die 23-Jährige arbeitet als Burlesque-Künstlerin in der Bar von Olivia Jones. Ihre Kostüme designt sie dafür selbst. Freizügigkeit ist für Setty kein Problem und so kommt es, dass sie einen Großteil ihres Geldes für Unterwäsche ausgibt. An ihrem Körper hat die 23-Jährige keine Beauty-Eingriffe vorgenommen, steht dem Ganzen aber offen gegenüber. Setty nimmt an der Show teil, da sie vom Format überzeugt ist: „Ich habe die allererste Staffel, die 2011 im Fernsehen lief, auf ProSieben gesehen und fand ‚Beauty & The Nerd‘ damals schon richtig cool. Dann habe ich mitbekommen, dass wieder gedreht wird und mir gedacht: ‚Das möchte ich machen.‘ Deshalb habe ich mich beworben.“

Setty

© Foto: ProSieben / Benjamin Kis

Beverly

Beverly ist Make-up Artistin und lebt in Wien. Durch ihren Beruf weiß die 29-Jährige ihr Äußeres gekonnt in Szene zu setzen. Doch Beverly beweist auch Mut zur Hässlichkeit. An Halloween setzt sie ihre Schminkkünste nicht nur bei sich, sondern auch bei anderen ein. Für die Wienerin stehen regelmäßige Shoppingtouren an der Tagesordnung. Auf der Suche nach der großen Liebe, konnte Beverly auch schon die ein oder andere TV-Erfahrung sammeln, nur fündig ist sie dabei nicht geworden. Ihre Teilnahme an der ProSieben-Show war eher von spontaner Natur: „Ich habe mich ganz spontan bei ‚Beauty & The Nerd‘ beworben, weil ich etwas ganz Neues erleben wollte. In dem Format geht es darum, wie sich zwei komplett verschiedene Welten zusammentun und ich wollte schauen, wie gut ich darin bin.“

Beverly

© Foto: ProSieben / Benjamin Kis

Jules

Die 26-Jährige Jules studiert BWL und ist zudem als Influencerin tätig. Die Berlinerin beschäftigt sich am liebsten mit den Themen Beauty und Fashion. ‚Weniger ist mehr‘ – ist nichts für Jules. Beim Schminken liebt es die 26-Jährige dick aufzutragen. An der TV-Erfahrung mangelt es der Berlinerin auch nicht. Ihr TV-Debüt feierte sie 2018 bei „Love Island“ und war drei Jahre später bei „Are you the One – Realitystars in Love“. Mit ihren 40.000 Followern auf Instagram teilt sie vor allem Content aus ihrem Leben als Model und Influencerin. Bereits seit einem Jahr schlummerte in ihr der Wunsch, bei der ProSieben-Show teilzunehmen: „Die Idee, mich bei ‚Beauty & The Nerd‘ anzumelden hatte ich schon letztes Jahr. Ich fand das Format einfach cool und innovativ. Außerdem kenne ich Meike aus der letzten Staffel sehr gut. Meike hat mir hat nur Gutes von ‚Beauty & The Nerd‘ berichtet und deshalb dachte ich mir, ich probiere es auch einfach mal.“

Jules

© Foto: ProSieben / Benjamin Kis

Selina

Selina aus Ilsede ist 21 Jahre alt und von Beruf Kosmetikerin. In ihrem Job kann sie ihre Leidenschaft für Beauty-Themen vollends ausleben. Die 21-Jährige sagt über sich, dass sie eine Naturschönheit sei, trotz aufgespritzter Lippen. Ihr Äußeres ist Selina sehr wichtig, daher sind regelmäßige Friseur-Besuche und Shoppingtouren Pflicht. TV-Erfahrung hat Selina noch keine: „Ich habe schon immer gesagt, ich hätte Bock auf TV-Erfahrung und darauf, mal bei einer Show wie ‚Beauty & The Nerd‘ mitzumachen. Es sieht immer nach mega viel Spaß und neuen Herausforderungen aus. Als eine Freundin mir erzählt hat, dass wieder Leute gesucht werden, dachte ich mir: ‚Ja, warum nicht?‘“

Selina

© Foto: ProSieben / Benjamin Kis

Brenda

Brenda ist die jüngste Beauty in der kommenden Staffel. Die 18-Jährige aus Köln geht sogar noch zur Schule. Nebenher arbeitet sie in einem Testzentrum. Die Schülerin investiert ihr Taschengeld und ihren Verdienst am liebsten in ihr Äußeres: Egal ob für Beauty-Anwendungen, Beauty-Eingriffe oder Shoppingtouren – dafür ist ihr nichts zu schade. Von ihrem ersten Fixgehalt möchte Brenda sich die Brüste vergrößern lassen. Mit der Teilnahme an „Beauty and The Nerd“ 2022 feiert Brenda ihr TV-Debüt. Über ihre Teilnahme sagt sie: „Ich möchte einfach die Welt der Nerds und die Menschen dahinter kennenlernen und verstehen, wie ein Nerd zu einem Nerd wird.“