Es ist soweit: Das große Umstyling bei „Beauty and the Nerd“ 2021 beginnt. Drei Folgen lang haben die Nerds an der Seite ihrer Beautys verschiedene Challenges gemeistert. Jetzt dürfen sich die ersten von ihnen in Folge 4 am 26.08.2021 auf ProSieben auf eine Verwandlung freuen. Und so viel sei verraten: Der Vorher-Nachher-Vergleich macht nicht nur die jungen Männer sprachlos.

Die Nerds bekommen in dieser Folge von Modedesigner Thomas Rath einen neuen Look verpasst. Wie die Ergebnisse der ersten beiden Kandidaten sind, erfahrt ihr hier.

„Beauty and the Nerd“: Umstyling von Luca in Folge 4

Das erste Umstyling der Staffel hat sich Luca ergattert. Sein vorheriger Style schrie förmlich nach Nerd: blaue Haare, zu große schwarze Brille, schwarze Kleidung. Damit ist jetzt Schluss. Thomas Rath hat dem Cosplay-Fan einen völligen neuen Look verpasst: Beige Chino-Hose, weißes T-Shirt und ein helles Sakko darüber. Dazu eine neue Frisur mit neuer Haarfarbe und eine neue Brille. Als Luca sich den Beautys präsentiert, ist der Jubel groß. Doch was sagt Luca zu dem Umstyling?

Thomas Rath dreht den Spiegel um und Luca ist fassungslos: „Scheiße!“ entfährt es dem 21-Jährigen – allerdings im positiven Sinne. „Mir fehlen die Worte“, gibt er zu. Im Interview erklärt er außerdem, tief in ihm habe etwas gepocht, dass ihm gesagt habe: „Das ist geil, wie du gerade aussiehst!“ Dadurch sei er sich selbst ein gutes Stück nähergekommen.

Auch seine Beauty Wiktoria kann es nicht glauben. „Ich freu mich so“, erklärt die Hamburgerin unter Tränen und umarmt ihren Nerd. Sie ist davon überzeugt, dass er mit dem neuen Look „draußen deutlich besser ankommen wird“.

„Beauty and the Nerd“: Umstyling von Jeremy in Folge 4

Der zweite Nerd, der in Folge 4 ein Umstyling bekommt, ist Jeremy. Der 18-Jährige mit den zotteligen Haaren setzte bislang auf seinen Hut und auf einen wilden Muster-Mix bei seinen unförmigen Hemden und kurzen Cargo-Hosen. Nach dem Umstyling von Thomas Rath ist dieser Look Geschichte: Er trägt jetzt einen Kurzhaarschnitt, sowie schlicht-stylische Klamotten: In schwarzer gutsitzender Hose, einem weißen Hemd und einer grünen Bomberjacke bringt er die Beautys zum Kreischen.

„Oh mein Gott, du siehst einfach aus wie Justin Bieber“, findet seine Beauty Ricarda. Und was sagt das Nerd-Nesthäkchen zum neuen Look? „Ich fühle mich toll damit!“ Jeremy strahlt sein Spiegelbild an. Und Ricarda kann nur nochmal betonen: „Du siehst so gut aus, ehrlich!“