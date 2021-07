Für sieben Schönheiten heißt es bald wieder einen Nerd zu finden, denn: „Beauty and the Nerd“ startet am 5. August 2021 auf ProSieben in die dritte Staffel.

In der erfolgreichen Reality-Show wird es wie in den vorherigen Folgen darum gehen, ein gutes Team zu bilden. Die Paare setzen sich aus je einer Schönheit und einem Nerd zusammen. Dabei kommt es für zum Aufeinandertreffen zweier Welten. Doch welches Paar es schafft, sich zu arrangieren und unter der Sonne Zyperns verrückte Challenges zu bestreiten, hat am Ende die Chance auf ein Umstyling und 50.000 Euro Preisgeld.

Wer die Kandidatinnen sind, erfahrt ihr in dieser Übersicht.

„Beauty and the Nerd“ 2021: Das sind die Beautys

Sieben Frauen wagen das außergewöhnliche TV-Abenteuer. Die Beautys von Staffel 3 sind zwischen 21 und 28 Jahre alt und kommen aus ganz Deutschland.

Ricarda

Die 28-jährige Ricarda ist Model und Influencerin aus Solingen: „Die Nerds bekommen wahrscheinlich erstmal einen Sonnenstich, dann sehen sie mich und denken: Das wird eine Aufgabe!“

Helena

Helena ist 23 Jahre und kommt aus München: „Eine Beauty muss das Gesamtpaket mitbringen: Ich sehe nicht nur gut aus, sondern hab auch was im Köpfchen.“

Mounia

Die 25-jährige Mounia aus Darmstadt hofft durch Natürlichkeit punkten zu können: „Andere Beautys sind künstlich, aber ich bin echt!“

Wiktoria

Wiktoria ist 23 Jahre und Versicherungskauffrau aus Heinsberg: „Ich würde meinen Nerd immer aufbauen, wenn er mich braucht – schließlich wollen wir als Team gewinnen!“

Loreen

Die 21-jährige Loreen aus Ronnenberg sucht vor allem einen guten Zuhörer: „Ich rede viel und werde meinen Nerd wahrscheinlich auch nachts über Probleme oder Beauty-Themen vollquatschen.“

Alexandra

„Das Schlimmste, was mir passieren könnte, ist, keine Aufmerksamkeit zu bekommen“, stellt die 25-jährige Biologiestudentin Alexandra aus München klar.

Cecilia

Cecilia kommt aus Düsseldorf. Das 25-jährige Model warnt: „Wer mit mir spielt, der spielt mit dem Feuer.“

„Beauty and the Nerd“ 2021: Das sind die Nerds

Wer sind die Nerds von „Beauty and the Nerd“ 2021? Sieben Männer und eine Frau wollen mithilfe der Beautys ein Umstyling und mehr Selbstbewusstsein gewinnen. Wer dabei ist, erfahrt ihr in diesem Artikel: