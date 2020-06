Bye, bye Nerd-Look: In der vierten Folge von „Beauty and the Nerd“ steht das große Make-Over an. Doch das müssen sich die fünf Nerds erst in Zusammenarbeit mit ihren Beautys in verschiedenen Challenges verdienen. Das Urteil über Sieg oder Niederlage fällt am Ende Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht.

Wer schafft es und wird von Designer Thomas Rath zum großen Umstyling gerufen? „Die Nerds werden sich heute von ihrem alten Ich verabschieden und bekommen einen Look, den ich für sie ausgesucht habe“, kündigt der ehemalige GNTM-Juror vorab an. „Dabei möchte ich den Nerds viel mitgeben, besonders Selbstbewusstsein.“

Vorher nachher: Verwandlung vom Nerd zum Blickfang?

Sandalen und Socken, kariertes Kurzarm-Hemd und Elfenohren könnten schon bald Geschichte sein. Diese fünf Nerds haben die Chance, vom Designer höchstpersönlich verwandelt zu werden:

Sven L. (24, Computerfreak aus Bochholt)

Illya (21, Informatik-Student aus Aldenhoven)

Julien (32, Superman-Fan aus Saarbrücken)

Elias (24, Elf und Videospiel-Fan aus Freital)

Jennifer (33, Bücherwurm aus Bergisch Gladbach)

Bevor es allerdings soweit ist, müssen sich die Nerds unter anderem im High-Heels-Laufen beweisen

Wie das klappt und wie sich die Nerds verwandeln, zeigt sich ab 20:15 Uhr auf ProSieben.