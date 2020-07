Bye, bye Nerd-Look: In der fünften Folge von „Beauty and the Nerd“ steht das zweite große Makeover an. Nachdem in Folge 4 Illya und Elias eine beeindruckende Verwandlung durchgemacht haben, sind heute Sven und Jenny mit ihrem Umstyling von Designer Thomas Rath an der Reihe.

Und wie es scheint, dürfen sich die Zuschauer nochmal auf zwei extreme Veränderungen freuen. Sven ist von seinem Ablick selbst total begeistert: „Ich bin einfach ultra von den Socken. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll! Was die hier aus mir rausgeholt haben, ist einfach unglaublich!“ Wird auch Jenny ihr neuer Look gefallen? Ihr Beauty Chris ist sich vorab sicher: „Wenn Jenny gleich hier stehen wird, wird allen der Atem stocken. Ich glaube einfach, bei ihr kann man mega viel rausholen und ich kann es einfach kaum noch abwarten.“

Wie die beiden Nerds nach dem Umstyling aussehen, zeigt sich ab 20:15 Uhr auf ProSieben.

Vorher nachher: Das Umstyling der Nerds

Sandalen und Socken, kariertes Kurzarm-Hemd und Elfenohren sind Geschichte. Diese vier Nerds haben das Umstyling von Designer Thomas Rath ergattert:

Sven L. (24, Computerfreak aus Bochholt) - Umstyling in Folge 5

Jennifer (33, Bücherwurm aus Bergisch Gladbach) - Umstyling in Folge 5

Illya (21, Informatik-Student aus Aldenhoven) - Umstyling in Folge 4

Elias (24, Elf und Videospiel-Fan aus Freital) - Umstyling in Folge 4

„Beauty and the Nerd“: Elias gewinnt erstes Umstyling

Elias, der Elfenfan, gewann in Folge 4 zusammen mit Annabel, seinem Schlagersternchen, die Superhelden-Challenge. Seine erfundene Superheldin Sensonica und ihr Outfit überzeugten - und so ergatterte er das erste Umstyling von Thomas Rath. „Mach’s gut du Trottel“, so seine Abschiedsworte an sein altes Ich.

Youtube Das Umstyling von Elias

Annabel ist begeistert von Elias’ Verwandlung

Mit Fliege, Weste und Beret gehörte Ex-Elfenfan Elias anschließend die Bühne. Partnerin Annabel war völlig begeistert: „Mit sowas hätte ich niemals gerechnet!“ Und auch der 24-Jährige ist mehr als zufrieden: „Endlich kann ich auch mal meine Beauty glücklich machen.“

Auf Twitter witzelten die User, dass der einstige Elfenfan jetzt aussieht, wie eine jüngere Version des Designers Thomas Rath höchstpersönlich.

Illya gewinnt das zweite Makeover

Kim ihr Wissen bei einer Ibiza-Quiz-Runde unter Beweis gestellt hatte, sicherte sie ihrem Nerd Illya in Folge 4 das zweite Umstyling - Anzug und ohne Bart zeigte sich Illya selbstbewusst und sexy. Da Beautyihr Wissen bei einer Ibiza-Quiz-Runde unter Beweis gestellt hatte, sicherte sie ihrem Nerdin Folge 4 das zweite Umstyling - und war von dem Ergebnis völlig begeistert . „Ich habe damit gerechnet, dass es gut wird – aber nicht so gut!“. Im neuenundzeigte sich Illya selbstbewusst und sexy.

Wer ist bei „Beauty and the Nerd“ rausgeflogen?

Für Nerd Julien und seine Beauty Malin war in Folge 4 Schluss. Erst hat Julien - zumindest in Malins Augen - die Superhelden-Challenge komplett versemmelt, dann verpatzt die 28-Jährige das Quiz nach der Stadtführung. Am Ende mussten die beiden ihre Sachen packen und die Villa ohne Umstyling verlassen.

„Beauty and the Nerd“: Ganze Folge 4 anschauen