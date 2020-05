Auf ProSieben beginnt die zweite Staffel von „Beauty and the Nerd“ am 4. Juni 2020 um 20:15 Uhr. Sieben selbstbewusste Beautys treffen auf liebesunerfahrene Nerds. Sechs Folgen lang kämpfen sie in Pärchen um 50.000 Euro Preisgeld und ein Umstyling auf dem sonnigen Ibiza.

Das Format kommt aus den USA, wo „Beauty and the Geek“ bereits 2005 zum ersten Mal lief.

„Beauty and the Nerd“ 2020: Sendetermine und Sendezeit

Die zweite Staffel der außergewöhnlichen Datingshow läuft immer donnerstags zur Primetime auf ProSieben.

Folge 1: Donnerstag, 04.06.2020 um 20:15 Uhr

Folge 2: Donnerstag, 11.06.2020 um 20:15 Uhr

Folge 3: Donnerstag, 18.06.2020 um 20:15 Uhr

Die weiteren Episoden werden voraussichtlich wie folgt ausgestrahlt:

Folge 4: Donnerstag, 25.06.2020 um 20:15 Uhr

Folge 5: Donnerstag, 02.07.2020 um 20:15 Uhr

Folge 6: Donnerstag, 09.07.2020 um 20:15 Uhr

„Beauty and the Nerd“ Kandidaten: Das sind die Beautys und Nerds

Das sind die Nerds der Show:

Das sind die sieben Nerds der zweiten Staffel „Beauty & The Nerd“.

© Foto: ProSieben/Kay Kirchwitz/Simon Dannhauer

Dion (30)

Elias (24)

Flamur (26)

Illya (21)

Julien (32)

Sven K. (22)

Sven L. (24)

Das sie die Beautys der Show:

Das sind die sieben Beautys der zweiten Staffel „Beauty & The Nerd“.

© Foto: ProSieben/Kay Kirchwitz/Simon Dannhauer

Annabel (32)

Emmy (20)

Kim (19)

Malin (28)

Selina (28)

Karina (25)

Victoria (22)

Was heißt „Beauty and the Nerd“?

Der Titel der Show „Beauty and the Nerd“ kommt aus dem Englischem und bedeutet übersetzt „die Schöne und der (Computer-)Freak.