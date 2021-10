Im Schlageruniversum hat sich Beatrice Egli im Laufe der Jahre einen Namen gemacht. Einer ihrer wohl bekanntesten Hits ist der Song „Mein Herz“ mit der Zeile, die wohl jedem Schlagerfan bekannt ist: „Mein Herz, es brennt, wenn ich dich seh, auch wenn ich heut durch die Hölle geh“.

2013 nahm sie an der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ teil, jetzt verschlägt es sie wieder ins deutsche Fernsehen: Im Oktober wird Egli auf Sat.1 an der Seite von Ralf Schmitz zu sehen sein.

Aber wer ist Beatrice Egli eigentlich? Hat sie einen Freund oder Kinder? Wie verlief ihre Karriere? Alle Infos zu der Schlagersängerin in diesem Porträt.

Die wichtigsten Fakten zu Beatrice Egli im Überblick:

Egli hat schon früh mit dem Singen angefangen. Mit 14 Jahren hat sie begonnen, Gesangsunterricht zu nehmen und trat auf Volksfesten auf. 2007 war Egli als Sängerin beim „Herbstfest der Volksmusik“ von Florian Silbereisen, 2009 präsentierte sie im „Musikantenstadl“ das Lied „Lippenstift“. Bis 2011 verwendete sie nur ihren Vornamen als Künstlernamen, erst seitdem tritt sie mit ihrem vollen Namen auf.

2013 hat es Beatrice Egli dann nach Deutschland verschlagen, als sie an der RTL-Show DSDS teilgenommen hat. Damals hat sie die 10. Staffel der Show gewonnen. Ihr Preisgeld lag bei 500.000 Euro, außerdem erhielt sie einen Plattenvertrag bei Universal Music. Ihr erster Song nach der DSDS-Teilnahme war „Mein Herz“. Das Lied hat Dieter Bohlen für sie geschrieben und produziert.

Im Sommer 2021 hat Beatrice Egli das Matterhorn, den berühmtesten Berg der Schweiz, bestiegen. Auf diese Besteigung hat sich die Sängerin seit September 2020 vorbereitet. Dafür war sie zwei- bis dreimal die Woche im Fitnessstudio oder hat zu Hause Sport gemacht. Warum sie das gemacht hat? Sie hat an der „100% Woman Peak Challenge“ von Schweiz Tourismus teilgenommen.

Die Challenge hatte es in sich. Um 4.30 ging es los, die ersten eineinhalb Stunden wurde im Dunkeln geklettert. Nach vier Stunden hatte Egli dann den Gipfel erreicht.

Ihren Gipfelsieg hat Beatrice Egli nach der Besteigung direkt mit einem neuen Lied gefeiert. Das heißt „Matterhorn“. Das Besondere an dem Song: Egli singt ihn nicht, wie die meisten ihrer anderen Songs, auf Deutsch, sondern auf Schweizerdeutsch.

Die 33-Jährige gibt nicht viel über ihr Privatleben preis. Bei „Volle Kanne – Service täglich“ sprach sie über ihre große Liebe – und die sei momentan die Musik. Allerdings sagte sie: „Aber, ich glaube, wenn die Zeit da ist, werde ich auch Zeit haben für eine Partnerschaft. Also ich möchte mir als Frau die Zeit nehmen dafür.“

Im Sommer 2021 kamen vermehrt Gerüchte auf, dass Beatrice Egli schwanger sei – und zwar von keinem Geringeren als Florian Silbereisen. Im Podcast „Aber bitte mit Schlager“ erzählte sie, dass sie oft über die Schlagzeilen, die es über sie gibt, schmunzeln müsse. Auch als das Gerücht aufkam, sie sei von Silbereisen schwanger, staunte sie nicht schlecht. Aber auch darüber kann sie lachen. Also keine Schwangerschaft und auch keine Beziehung mit Florian Silbereisen.

Am Freitag, 15.10.2021, geht Ralf Schmitz’ neue Sendungauf Sendung. Gleich in der ersten Folge begrüßt Ralf Schmitz Beatrice Egli als Promi-Gast. In der ersten Folge wird „Ja-Tag“ sein. Bedeutet: Schmitz muss alle Fragen, Bitten und Wünsche seiner Gäste, also auch von Beatrice Egli, mit „Ja“ beantworten.