Die Schweizerin Beatrice Egli ist spätestens seit ihrer Teilnahme an „Deutschland sucht den Superstar“ nicht mehr aus dem deutschen Schlageruniversum wegzudenken. Mit ihrem Song „Mein Herz“ gelang ihr der große Durchbruch. Seitdem ist die junge Schlagersängerin nicht nur mit ihrer Musik erfolgreich, sondern konnte sich auch einen Namen als Moderatorin machen.

Aber wer ist Beatrice Egli eigentlich? Hat sie einen Freund oder Kinder? Wie verlief ihre Karriere? Alle Infos zu der Schlagersängerin in diesem Porträt.

Beatrice Egli Steckbrief: Alter, Freund, Instagram, Wohnort

Die wichtigsten Fakten zu Beatrice Egli im Überblick:

Name: Beatrice Margerite Egli

Beatrice Margerite Egli Geburtstag: 21.06.1988

21.06.1988 Sternzeichen: Zwillinge

Zwillinge Staatsangehörigkeit: Schweiz

Schweiz Wohnort: Pfäffikon (Schweiz)

Pfäffikon (Schweiz) Größe: 1,63m

1,63m Beruf: Schlagersängerin

Schlagersängerin Beziehungsstatus: unbekannt / nicht bestätigt

unbekannt / nicht bestätigt Instagram: beatrice_egli_offiziell

Beatrice Egli: „Das wissen nur wir“ – Song mit Florian Silbereisen

Album „Balance“ veröffentlicht. Auf der Platte enthalten: Der gemeinsame Song mit „Das wissen nur wir“. In dem Lied heißt es: „Das wissen nur wir, was zwischen uns heut' Nacht passiert.“ Und: „Hinter verschlossenen Tür'n werde ich womöglich schwach bei Dir.“ Eine klare Anspielung auf Gerüchte, die schon seit einigen Jahren in den Medien kursieren. In der ARD-Show „Schlagerbooom Open Air“ (1. Juli 2023) haben Beatrice Egli und Florian Silbereisen den Song vor einem Millionenpublikum präsentiert. Vor dem Auftritt scherzte Silbereisen: „Wir haben ein musikalisches Baby bekommen.“ Beatrice Egli betonte: „Ein Wunschkind.“ Während der Performance im Stadion Kitzbühel kamen sich die beiden Schlagerstars besonders nahe: Sie berührten sich und schauten einander tief in die Augen. Im Sommer 2023 hat Beatrice Egli ihr neuesveröffentlicht. Auf der Platte enthalten: Der gemeinsame Song mit Florian Silbereisen . In dem Lied heißt es: „Das wissen nur wir, was zwischen uns heut' Nacht passiert.“ Und:Eine klare Anspielung auf Gerüchte, die schon seit einigen Jahren in den Medien kursieren. In der ARD-Show(1. Juli 2023) haben Beatrice Egli und Florian Silbereisen den Song vor einem Millionenpublikum präsentiert. Vor dem Auftritt scherzte Silbereisen:Beatrice Egli betonte: „Ein Wunschkind.“ Während der Performance im Stadion Kitzbühel kamen sich die beiden Schlagerstars besonders nahe: Sie berührten sich und schauten einander tief in die Augen.

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

Beatrice Egli: Karriere und Teilnahme an DSDS

Egli hat schon früh mit dem Singen angefangen. Mit 14 Jahren hat sie begonnen, Gesangsunterricht zu nehmen und trat auf Volksfesten auf. 2007 war Egli als Sängerin beim „Herbstfest der Volksmusik“ von Florian Silbereisen, 2009 präsentierte sie im „Musikantenstadl“ das Lied „Lippenstift“. Bis 2011 verwendete sie nur ihren Vornamen als Künstlernamen, erst seitdem tritt sie mit ihrem vollen Namen auf.

2013 hat es Beatrice Egli dann nach Deutschland verschlagen, als sie an der RTL-Show DSDS teilgenommen hat. Damals hat sie die 10. Staffel der Show gewonnen. Ihr Preisgeld lag bei 500.000 Euro, außerdem erhielt sie einen Plattenvertrag bei Universal Music. Ihr erster Song nach der DSDS-Teilnahme war „Mein Herz“. Das Lied hat Dieter Bohlen für sie geschrieben und produziert.

Beatrice Egli: Matterhorn bestiegen – der Song „Matterhorn“

Im Sommer 2021 hat Beatrice Egli das Matterhorn, den berühmtesten Berg der Schweiz, bestiegen. Auf diese Besteigung hat sich die Sängerin seit September 2020 vorbereitet. Dafür war sie zwei- bis dreimal die Woche im Fitnessstudio oder hat zu Hause Sport gemacht. Warum sie das gemacht hat? Sie hat an der „100% Woman Peak Challenge“ von Schweiz Tourismus teilgenommen.

Die Challenge hatte es in sich. Um 4.30 ging es los, die ersten eineinhalb Stunden wurde im Dunkeln geklettert. Nach vier Stunden hatte Egli dann den Gipfel erreicht.

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Instagram angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

Ihren Gipfelsieg hat Beatrice Egli nach der Besteigung direkt mit einem neuen Lied gefeiert. Das heißt „Matterhorn“. Das Besondere an dem Song: Egli singt ihn nicht, wie die meisten ihrer anderen Songs, auf Deutsch, sondern auf Schweizerdeutsch.

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

Hat Beatrice Egli einen Freund?

Die Schweizerin gibt nicht viel über ihr Privatleben preis. In den Medien wurde des Öfteren spekuliert, ob sich eine Lovestory zwischen ihr und Florian Silbereisen anbahnen könnte. Im Sommer 2023 gingen Beatrice Egli und der Moderator in ihrem Song „Das wissen nur wir“ auf die Liebesgerüchte ein. „Die Spekulationen sind ja so oder so da, ob wir zusammen singen oder nicht. Da haben wir gedacht, dann können wir damit auch ein bisschen spielen“, sagte Beatrice Egli gegenüber der dpa.

Schwanger? Beatrice Egli lacht über die Gerüchte

Im Sommer 2021 kamen vermehrt Gerüchte auf, dass Beatrice Egli schwanger sei – und zwar von keinem Geringeren als Florian Silbereisen. Im Podcast „Aber bitte mit Schlager“ erzählte sie, dass sie oft über die Schlagzeilen, die es über sie gibt, schmunzeln müsse. Auch als das Gerücht aufkam, sie sei von Silbereisen schwanger, staunte sie nicht schlecht. Aber auch darüber kann sie lachen. Also keine Schwangerschaft und auch keine Beziehung mit Florian Silbereisen.

Vermögen: Wie viel Geld hat Beatrice Egli?

Fans interessiert das Vermögen der Stars oft sehr. Doch wie viel Geld Beatrice Egli tatsächlich bislang verdient hat, ist offiziell nicht bekannt.

Beatrice Egli: Instagram

Die Schlagersängerin hat einen öffentlichen und verifizierten Account auf Instagram. Mit ihren knapp 500.000 Followern (Stand: 3. Juli 2023) teilt sie dort regelmäßig Bildern aus ihrem Privatleben und von Auftritten und Konzerten.