Vom 6. bis zum 15. Oktober 2023 versammeln sich die besten Beachvolleyballspielerinnen und Spieler der Welt in Mexiko, um den WM-Titel zu gewinnen. Somit findet erstmals seit 20 Jahren wieder eine Beachvolleyball-WM in Lateinamerika statt. Die Gewinner-Teams können nicht nur ein Preisgeld von insgesamt einer halben Million US-Dollar gewinnen, sondern sich neben wichtigen Weltranglistenpunkten auch einen Startplatz für die Olympischen Spiele in Paris 2024 sichern. Die Wettbewerbe für Frauen und Männer werden parallel ausgetragen.

Alle Infos zur Beachvolleyball-WM in Mexiko bekommt ihr hier.

Termine und Spielplan der Beachvolleyball-WM 2023

Die Beachvolleyball-Weltmeisterschaften finden in diesem Jahr im mexikanischen Bundesstaat Tlaxcala statt.

Das ist der Spielplan/Zeitplan für die Beachvolleyball-WM in Mexiko:

Gruppenphase : Freitag, 6. - Dienstag, 10. Oktober

: Freitag, 6. - Dienstag, 10. Oktober Lucky Loser Runde : Dienstag, 10. Oktober:

: Dienstag, 10. Oktober: Round of 32 : Mittwoch, 11. Oktober:

: Mittwoch, 11. Oktober: Achtelfinale : Donnerstag, 12. Oktober

: Donnerstag, 12. Oktober Viertelfinale : Freitag, 13. Oktober:

: Freitag, 13. Oktober: Halbfinale : Samstag, 14. Oktober:

: Samstag, 14. Oktober: Finale und Bronze-Spiel: Sonntag, 15. Oktober

Beachvolleyball-WM: Das ist der Modus

Die Gruppensieger und Gruppenzweiten sowie die vier besten Gruppendritten und die siegreichen Teams der Luck Loser Runde spielen die K.o. - Phase. Beginnend mit der Runde der besten 32 erreicht jeweils das Gewinnerteam die nächste Runde bis zum Finale.

Beachvolleyball-WM 2023 live: Übertragung im Free-TV und Livestream?

Eine Übertragung der Europameisterschaft 2023 im Free-TV wird es leider nicht geben. Alle Spiele der Beachvolleyball-WM werden exklusiv per Livestream auf Volleyballworld.tv übertragen. Die Weltmeisterschaften 2023 in Mexiko sind daher nur mit einem kostenpflichtigen Abonnement zu sehen. Ein monatlich kündbares Abo gibt es ab 5,99 € pro Monat.

Nächste Spiele: Deutsche Teams wollen ins Viertelfinale

Auf dem Weg ins Viertelfinale erwarten die deutschen Teams um Nils Ehlers und Clemens Wickler sowie Svenja Müller und Cinja Tillmann machbare Aufgaben. Die deutschen Meister Ehlers/Wickler bekommen es im Achtelfinale in der Nacht auf Freitag (02.00 Uhr) mit den polnischen Weltranglisten-20. Michal Bryl und Bartosz Losiak zu tun.

Auch bei den Damen geht es nach deutscher Uhrzeit mitten in der Nacht weiter. Die WM-Dritten Müller/Tillmann treffen nach dem 2:0 über Liliana Fernandez/Paula Soria aus Spanien ebenfalls am frühen Freitagmorgen (01.00 Uhr MESZ) auf Taina und Victoria aus Brasilien. „Das Quäntchen hat am Ende gefehlt. Das ist total schmerzhaft“, sagte die 34-jährige Borger.

Ergebnisse: Diese deutschen Duos sind ausgeschieden

Beendet ist das Turnier unterdessen für Laura Ludwig/Louisa Lippmann (Hamburg) sowie für Sandra Ittlinger/Karla Borger (Stuttgart). Ludwig/Lippmann unterlagen den Brasilianerinnen Agatha Bednarczuk und Rebecca Silva 21:19, 20:22 und 8:15, Ittlinger/Borger den Australierinnen Mariafe Artacho del Solar/Taliqua Clancy 19:21, 23:25. „Das Quäntchen hat am Ende gefehlt. Das ist total schmerzhaft“, sagte die 34-jährige Borger.