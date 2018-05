Beste Schauspieler Bayerischer Fernsehpreis: Brückner und Jentsch ausgezeichnet

München / DPA

Julia Jentsch ist für ihre Rolle in der ARD-Serie „Das Verschwinden“ beim Bayerischen Fernsehpreis als „Beste Schauspielerin“ ausgezeichnet worden.

„Das Verschwinden war für mich eine ganz besondere Arbeit“, sagte die 40-Jährige in München am Freitag bei der Preisverleihung. In der Krimiserie spielt Jentsch eine Mutter, die auf der Suche nach ihrer verschwundenen Tochter ist.

Die Kategorie „Bester Schauspieler“ gewann Maximilian Brückner (39) für seine Rolle als bayerischer Provinz-Bürgermeister in der BR-Serie „Hindafing“. Die Schauspielerin Christine Neubauer nannte die Serie in der Laudatio „eine Persiflage auf die bayerische Lokalpolitik“.

Zuvor waren bereits der Komiker Thomas Hermanns für die Jubiläumsausgabe des „Quatsch Comedy Club“ und der Produzent Mark Land für die RTL-Fernsehshow „Ninja Warrior Germany“ mit dem „Blauen Panther“ geehrt worden. Durch den Abend führte Moderatorin Barbara Schöneberger. Die Gesamtsumme der Preisgelder liegt bei 110 000 Euro, die bayerische Staatsregierung verlieh den Preis zum 30. Mal.