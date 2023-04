Bundesligist Bayer Leverkusen trifft am heutigen Donnerstag, den 13. April, in der UEFA Europa League auf Union Saint-Gilloise. Für beide Teams wird es darum gehen, sich eine gute Ausgangslage für das Rückspiel zu verschaffen. Die favorisierten Leverkusener können dabei personell aus dem Vollen schöpfen: „Alle sind fit“, verkündete Trainer Xabi Alonso vor dem Viertelfinal-Hinspiel.

Hier bekommt ihr alle Informationen zur Übertragung Leverkusen gegen Saint-Gilloise im Free-TV und Stream.

Bayer Leverkusen gegen Union Saint-Gilloise: Datum, Anpfiff, Übertragung

Das Spiel zwischen Leverkusen und Saint-Gilloise findet am 13.4.2023 statt. Ausgetragen wird das Viertelfinal-Hinspiel ab 21 Uhr in der BayArena (Leverkusen). Fans haben die Möglichkeit, das Spiel zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen. Alle Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams : Bayer Leverkusen, Union Saint-Gilloise

: Bayer Leverkusen, Union Saint-Gilloise Wettbewerb : Europa League 2022/23, Viertelfinale, Hinspiel

: Europa League 2022/23, Viertelfinale, Hinspiel Datum und Anpfiff : Donnerstag, 13.04.2023, 21:00 Uhr

: Donnerstag, 13.04.2023, 21:00 Uhr Spielort : BayArena, Leverkusen

: BayArena, Leverkusen Schiedsrichter: Ivan Kruzliak, Slowakei

Leverkusen gegen Union Saint-Gilloise: Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Fußball-Fans fragen sich, ob die heutige EL-Partie im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es gute Nachrichten: Das Hinspiel zwischen Leverkusen und Saint-Gilloise wird live im Free-TV übertragen. Da RTL die exklusiven Übertragungsrechte der Europa League 2022/2023 hält, zeigt der Sender eine Partie mit deutscher Beteiligung live im Fernsehen – in diesem Fall das Spiel der Leverkusener.

Wer überträgt Bayer gegen Union Saint-Gilloise im Livestream?

Obwohl das Europa-League-Spiel heute Abend live im Free-TV läuft, wird es keinen kostenlosen Livestream geben. Allerdings kann Leverkusen gegen Union Saint-Gilloise über RTL+ kostenpflichtig mit einem Abonnement gestreamt werden.

Free-TV : RTL

: RTL Pay-TV : -

: - Livestream: RTL+

Europa League auf RTL+: Die Kosten im Überblick

Wie hoch sind die Kosten für ein Abonnement bei RTL+? Diese Frage stellt sich für Fußballfans, die die Europa League in dieser Saison live im Internet verfolgen möchten.

Insgesamt gibt es bei RTL+ drei verschiene Abo-Varianten mit unterschiedlichen Kosten:

Free : Kostenlos (Verpasste TV-Sendungen / keine Live-Streams von Fußballspielen)

: Kostenlos (Verpasste TV-Sendungen / keine Live-Streams von Fußballspielen) Premium : 4,99 Euro/Monat (erste 30 Tage kostenlos, monatrlich kündbar)

: 4,99 Euro/Monat (erste 30 Tage kostenlos, monatrlich kündbar) Max: 9,99 Euro/Monat (Alle RTL+ Inahlte, Musik-Streaming, Ohne Werbung, Download-Funktion, 2 parallele Streams, ab 7. Monat 12,99 Euro/Monat, monatlich kündbar)

Alle weiteren Informationen zu den Abo-Varianten findet ihr auf der Homepage von RTL+.