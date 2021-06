Anna und ihr Ehemann Gerald Heiser werden in dem RTL-Special „Bauer sucht Frau – Gerald und Anna im Babyglück“ in Namibia von Kameras begleitet. Von den Vorbereitungen während der Schwangerschaft über die Geburt bis zur Taufe ihres Sohnes nehmen die beiden ehemaligen Dating-Show-Kandidaten ihre Fans mit auf ihre Reise.

Die Liebesgeschichte von Gerald und Anna Heiser begann im Sommer 2017 in der TV-Show „Bauer sucht Frau“ von RTL. Sind sie noch zusammen? Wie heißt ihr Baby? Und was ist aus ihnen geworden? Alle Infos findet ihr hier.

Wer sind Anna und Gerald? Was ist aus ihnen geworden?

Im Jahr 2017 lernten sich Gerald und Anna Heiser bei der RTL-Datingshow „Bauer sucht Frau“ kennen und lieben. Um zu Gerald auf seine Farm in Namibia zu ziehen, ließ Anna ihr Leben in Deutschland zurück. 2018 heiratete des Paar. Nun haben die beiden im Januar dieses Jahres ihr erstes Kind bekommen.

Anna und Gerald: So ist ihr Leben mit Kind

Nach einer Fehlgeburt vor einem Jahr ist für die gebürtige Polin Anna und für den 35-jährigen Farmer Gerald jetzt ihr größter Traum wahr geworden. „Uns geht es wunderbar! Wir drei sind mittlerweile gut eingespielt. Unseren Tagesablauf bestimmt jetzt unser Sohn. In der Woche kümmere ich mich um den Kleinen und am Wochenende, wenn Gerald frei hat, bekomme ich ganz viel Unterstützung von ihm“, erzählt Anna im Interview mit RTL. Der 36-jährige Farmer kümmert sich vor allem nachts und am Wochenende um den Kleinen. „Ich genieße jede Sekunde mit ihm. Auch Windeln wechseln ist für mich kein Problem. Tagsüber bin ich halt selten im Haus, aber nachts und am Wochenende übernehme ich es dann!“, berichtet Gerald.

Anna und Gerald Baby-Name: Wie heißt ihr Kind?

Auch die Taufe des neugeborenen Kindes von Gerald und Anna wurde von den RTL-Kameras festgehalten. Neben vielen privaten Einblicken und spannenden Details dürfen sich die Fans also vermutlich auch darauf freuen, dass in der Sendung am 08.06.2021 auch der Name des Kindes verraten wird. „Den Namen für unseren Kleinen zu finden, war schon ein etwas längerer Prozess. Wir wollten einen Namen finden, der in vielen Sprachen vorkommt. Wir jonglieren hier auf der Farm schon mit drei Sprachen und auch in Annas Heimat Polen sollte der Name bekannt und gut verständlich sein“, erklärt Gerald.

„Bauer sucht Frau – Gerald und Anna im Babyglück“: Sendetermin, Sendezeit, Stream

Das TV-Special „Bauer sucht Frau – Gerald & Anna im Babyglück“ läuft am 8. Juni um 20:15 Uhr auf RTL. Außerdem kann die Sendung auch über TVNow gestreamt werden.

