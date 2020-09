In wenigen Wochen gehen wieder zehn neue Landwirte auf die Suche nach der großen Liebe. Auch in der 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“ will Moderatorin Inka Bause den Kandidaten dabei helfen. Mehrere Wochen lang begleitet die erfolgreiche RTL-Show Rinderzüchter, Spargelbauer und Co. auf ihrem Weg.

Wann startet „Bauer sucht Frau“ 2020? Wir haben euch alle Sendetermine samt Sendezeit aufgelistet. Außerdem erfahrt ihr, wo ihr die ganzen Folgen im Stream und als Wiederholung findet.

„Bauer sucht Frau“ 2020: Start, Sendetermine, Sendezeit

Startschuss für die neuen Landwirte ist der 26. Oktober 2020. Staffel 16 wird auch in diesem Jahr immer montags zur Primetime auf RTL gezeigt.

Alle Sendetermine auf einen Blick:

Montag, 26.10.2020 um 20:15 Uhr

Montag, 02.11.2020 um 20:15 Uhr

Montag, 09.11.2020 um 20:15 Uhr

Montag, 16.11.2020 um 20:15 Uhr

Montag, 23.11.2020 um 20:15 Uhr

Montag, 30.11.2020 um 20:15 Uhr

Montag, 07.12.2020 um 20:15 Uhr

Montag, 14.12.2020 um 20:15 Uhr

Montag, 21.12.2020 um 20:15 Uhr

„Bauer sucht Frau“ 2020 Stream: Ganze Folgen auf TVNow

Die neuen Folgen von „Bauer sucht Frau“ werden wie gewohnt online auf TVNow verfügbar sein. Zudem gibt es auch die alten Staffeln 12 bis 15 zum Nachschauen.

Dafür benötigt ihr allerdings einen Premium-Account. Der erste Monat ist gratis, danach kostet das Abo 4,99 Euro monatlich.

„Bauer sucht Frau“: Das sind die Kandidaten 2020

Auch in diesem Jahr hoffen zehn neue Kandidaten auf das große Liebesglück.

Rinderzüchter Andy (43, Kreis Steinburg)

Bio-Bäuerin und Pferdewirtin Denise (32, Landkreis Höxter)

Hobby-Geflügelzüchter Leif (32, Landkreis Wesermarsch)

Rinderwirt Lutz (52, Landkreis Leipzig)

Patrick, Bauer im Nebenerwerb (24, Bodensee)

Kartoffelbauer Peter (34, Kreis Viersen)

Acker- und Geflügelbauer Rüdiger (53, Landkreis Heilbronn)

Ackerbauer und Milchviehwirt Simon (27, Landkreis Cloppenburg)

Thomas K. Bauer im Nebenerwerb (42, Landkreis Gießen)

Schweine- und Spargelbauer Thomas U. (38, Unterfranken)

„Bauer sucht Frau“ Moderatorin: Inka Bause auch in Staffel 16 dabei

Sie ist seit Anfang an dabei und hat mit ihren Bauern schon so einiges erlebt: Inka Bause moderiert die RTL-Show seit 2005 und ist auch in der 16. Staffel mit von der Partie.

Die 51-Jährige Schlagersängerin, Moderatorin und Schauspielerin. Zuletzt veröffentlichte sie ihre Single „Weißes Boot“.