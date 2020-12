Zehn Kandidaten suchen in Staffel 16 von „Bauer sucht Frau“ auf RTL die große Liebe. Am Montag, 07.12.2020, wird die neue Folge auf RTL ausgestrahlt.

Die meisten Teilnehmer haben ihre Favoriten bereits ausgesucht. Jetzt lernen sie diese beim Hofleben besser kennen. Alle fragen sich: Wer darf bleiben und wer wird heimgeschickt? Viele der Bauern sind schon dabei sich zu verlieben. Aber wie sich das gemeinsame Leben weiter entwickelt ist ungewiss.

Pferdewirtin, Rinderzüchter und Geflügelbauer – wir haben euch die diesjährigen Kandidaten im Überblick.

„Bauer sucht Frau“-Kandidatlebt in Dingelsdorf-Oberdorf und Konstanz am Bodensee und ist Bauer im Nebenerwerb. Der 24-Jährige findet: „Das eine ist Beruf – das andere Berufung!“ Arbeitet er nicht Familienbetrieb in der Rinderzucht, studiert Patrick Wirtschaftsingenieurwesen. Die Zukunft bleibt aber die Landwirtschaft. Seine Hobbys: Jagen, Akkordeon und Schlagzeug spielen und zur Karnevalszeit im Männerballett tanzen. Auf seinem Instragram-Kanal „ Patrick_romer “ postet er Bilder von sich, der Show und seinen Rindern.