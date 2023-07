Vom 17. bis 23. Juli finden im schwedischen Bastad die Nordea Open 2023 statt. Beim 630.705 Euro dotierten Sandplatz-Turnier der ATP-250-Tour wird auch Alexander Zverev teilnehmen. Das ATP-Turnier hat eine lange Tradition. Erstmals wurde es 1948 ausgetragen. Seither gehört es zum jährlichen Spielplan der Männer Profi-Tour.

Zeitplan, Spielplan und TV-Übertragung – Alle Informationen zum Tennis-Turnier in Bastad im Überblick.

Bastad Open 2023: Der Zeitplan des ATP-Turniers

Die Bastad Open starteten mit dem Hauptfeld am 17. Juli 2023. Das Finale wird am 23. Juli ausgetragen. Die Matches finden allesamt im Bastad Tennis Stadium in Bastad (Schweden) statt.

Der Zeitplan des Tennis-Turniers BMW Open 2023 im Überblick:

Bastad Open der letzten 32

17. - 18. Juli

Bastad Open Achtelfinale

19. - 20. Juli

Bastad Open Viertelfinale

21. Juli

Bastad Open Halbfinale

22. Juli

Bastad Open Finale

23. Juli

Alexander Zverev musste sich vergangene Woche in der 3. Runde von Wimbledon Matteo Berrettini geschlagen geben.

© Foto: Victoria Jones/dpa

Spielplan heute: Die Bastad Open 2023 am 19.7.2023

Welche Matches am heutigen Mittwoch stattfinden, erfahrt ihr hier:

Achtelfinale·Cen­tre-Court, 11:00: Filip Misolic - J. Novalik

Achtelfinale·Cen­tre-Court, 12:40: Luca Van Assche - 4 F. Cerundolo

Achtelfinale·Cen­tre-Court, 14:00:

3 L. Musetti - Matteo Arnaldi

Achtelfinale·Cen­tre-Court, 21:00: F. Coria - Leo Borg

Nordea Open 2023: TV-Übertragung und Livestream des Tennis-Turniers

Der Pay-TV-Sender Sky bietet täglich live die Übertragung der Bastad Open 2023 an. Sowohl im TV als auch im Stream kann das Tennisturnier von Montag bis Freitag täglich ab 11:00 Uhr auf Sky verfolgt werden. Die Halbfinalspiele am Samstag werden ab 13:00 Uhr ausgestrahlt, ebenso wie das Endspiel am Sonntag.

Tennis live sehen mit Sky: Jetzt das WOW-Angebot sichern*

Mit WOW können Fans die Tennis-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben. Der neue Streaming-Service bietet den Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. Für den besten Preis können sich Fans das Jahresabonnement sichern und für eine Laufzeit von 12 Monaten den gesamten Live-Sport von Sky auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig genießen. Hier geht es direkt zum Angebot von WOW.

*Dieser Beitrag enthält Affiliate Links. Was bedeutet das? Sollten Sie über die Links zu den Produkten einen Kauf abschließen, erhält swp.de eine kleine Provision. Die Berichterstattung beeinflusst das nicht. Die Produkte und Angebote in diesem Beitrag wurden redaktionell ausgewählt und bewertet.