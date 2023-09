Ob Möbelstück, Vase oder Schmuck – in der Abendshow der beliebten ZDF-Show „Bares für Rares“ am Mittwoch, 06.09.2023, wird jedes Sammelstück genauer unter die Lupe genommen. Der Moderator Horst Lichter führt dabei wie gewohnt durch den Abend und berät die Verkäufer. Unter diesen befindet sich auch Sportmoderatorin Katrin Müller-Hohenstein, die eine alte Lampe anbietet, die ihre Eltern vor über 40 Jahren im gemeinsamen Frankreich-Urlaub erstanden haben.

Gibt es die Sendung in der ZDF-Mediathek? Was ist das Konzept der Show? Und welche Experten und Händler sind dabei? Alle Antworten auf diese Fragen findet ihr hier.

„Bares für Rares“: ZDF-Sendetermin und Sendezeit

Horst Lichter begrüßt am Mittwoch, 06.09.2023, im historischen Kloster Eberbach, der ehemaligen Zisterzienserabtei im Rheingau, wieder Raritätenbesitzer mit ihren großen und kleinen Schätzen. Die Abendshow der beliebten ZDF-Show wird zur Primetime um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Anschließend wird sie nicht wiederholt.

Gibt es die Abendshow von „Bares für Rares“ in der ZDF-Mediathek?

Wer die Sendung im TV verpasst oder sie sogar schon vorab sehen möchte, hat Glück: Die Abendshow ist bereits am Sendungstag ab 16 Uhr in der ZDF-Mediathek zu finden. Dort könnt ihr die Show auch bis zu sechs Monate nach der Ausstrahlung als Wiederholung streamen.

Das ist das Konzept von „Bares für Rares“

Bei „Bares für Rares“ werden zunächst Verkäufer eingeladen, die Exponate mitbringen und diese loswerden wollen. Diese Gegenstände werden dann von jeweils einem Experten kommentiert und auf ihre Echtheit geprüft, da Nachbildungen und dem Artenschutz unterliegende Objekte vom Verkauf ausgeschlossen sind. Parallel zur Bewertung bemüht sich der Moderator Horst Lichter, die nostalgischen Geschichten hinter den Gegenständen zu erfahren. Hierbei erfragt er auch die preislichen Erwartungen der Verkäufer, wonach der jeweilige Experte erneut das Wort erhält und den tatsächlichen Wert des Stückes schätzt. Stimmt die Werteinschätzung der Expertise mit den Wertvorstellungen des Verkäufers überein, erhält der Kandidat von Lichter die sogenannte Händlerkarte, womit er sein Exponat im Händlerraum zum Kauf anbieten kann. Anbieter, deren preisliche „Schmerzgrenze“ über der Expertenschätzung liegt, erhalten keine Händlerkarte.

Später treten die Verkäufer mit diesen Gegenständen im Händlerraum einzeln vor ein Podium von fünf bis sechs von Sendung zu Sendung wechselnden Händlern, denen die Experteneinschätzungen nicht bekannt sind. Bei Interesse bieten die Händler für die vorgelegten Artikel und treiben mitunter gegenseitig den Preis in die Höhe. Die Anbieter haben dabei jedoch das Recht, das Höchstgebot der Händler nicht anzunehmen und ihre Artikel somit nicht zu verkaufen. Akzeptieren die Anbieter, so stimmen sie dem Verkauf ihrer jeweiligen Exponate zu und erhalten von dem Höchstbietenden den offerierten Betrag in bar.

„Bares für Rares“: Das sind die Experten am 06.09.2023

Ob Oldtimer, Diamantring oder Reliquie – in jeder Sendung treten mindestens drei Sachverständige auf, die die Exponate in der Expertenhalle begutachten, kommentieren und taxieren. Diese variieren von Sendung zu Sendung, bisher traten jedoch insgesamt 16 verschiedene Experten auf. Nach der Beurteilung des Exponats liegt die Entscheidung, wer die Händlerkarte bekommt und das Podium betreten darf, bei ihnen.

Auch in der Abendshow stehen vier Experten bereit, um die Exponate zu begutachten. Welche Experten am 06.09.2023 dabei sind, seht ihr hier:

Dr. Heide Rezepa-Zabel

Wendela Horz

Sven Deutschmanek

Detlev Kümmel

„Bares für Rares“: Das sind die Händler am 06.09.2023

In jeder Show besteht das Podium bei „Bares für Rares“ aus fünf bis sechs Händlern. Diese variieren von Folge zu Folge, bisher traten jedoch insgesamt 29 verschiedene Händler auf. Die Händler können die angebotenen Exponate erst im Händlerraum in Augenschein nehmen. Mit ihrem jahrelangen Know-how schätzen sie daraufhin die Exponate auf ihren Wert, ihr Alter und ihren Zustand ein. Dann kommt es zur Verhandlung.

Auch in der Abendshow sitzen sechs Händler im Podium von „Bares für Rares“. Welche Händler am 06.09.2023 dabei sind, seht ihr hier:

Wolfgang Pauritsch

Susanne Steiger

Julian Schmitz-Avila

Dr. Elisabeth „Lisa“ Nüdling

Daniel Meyer

Christian Vechtel

Die Händler bei „Bares für Rares“ bieten bei Interesse für die vorgelegten Artikel und treiben dadurch gegenseitig den Preis in die Höhe.

© Foto: ZDF/Sascha Baumann

Horst Lichter moderiert die Abendshow von „Bares für Rares“

Horst Lichter führt bereits seit dem Start der Sendung im Jahr 2013 durch die Folgen. Und auch in der besonderen Abendausgabe begrüßt er im Kloster Eberbach, der ehemaligen Zisterzienserabtei im Rheingau, wieder Raritätenbesitzer mit ihren Schätzen.

Horst Lichter wurde als Fernsehkoch einem größeren Publikum bekannt. Seitdem ist er jedoch auch als Moderator und Autor tätig. Er moderierte bereits Shows wie „Lafer! Lichter! Lecker!“ und „Die große Grillshow“. Im Jahr 2016 veröffentlichte er schließlich seine Bestseller-Biografie unter dem Titel „Keine Zeit für Arschlöcher“, die sogar verfilmt wurde.

Wo wurde die Abendshow von „Bares für Rares“ gedreht?

Nachdem „Bares für Rares“ erstmals im Juni 2023 zu Gast im historischen Kloster Eberbach war, verschlug es die Raritätenbesitzer nun erneut dorthin. In einem Seitental des Rheingaus nahe Eltville gelegen, ist die ehemalige Zisterzienserabtei eines der eindrucksvollsten Denkmäler mittelalterlicher Klosterbaukunst in Europa. Die fast 900 Jahre alte Anlage ist nicht nur Deutschlands größtes Weingut und Veranstaltungsort eines Musikfestivals, sondern ist einem weltweiten Publikum als Schauplatz der Verfilmung von Umberto Ecos Roman „Der Name der Rose“ mit Sean Connery bekannt.