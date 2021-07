Die seit 2013 ausgestrahlte Show „Bares für Rares“ verfolgen täglich bis zu drei Millionen Zuschauer im ZDF. Zunächst lassen die Verkäufer ihre mitgebrachten Antiquitäten von Experten und Expertinnen begutachten. Anschließend treten sie vor die Händler und Händlerinnen und versuchen ihren Gegenstand zu einem möglichst hohen Wert zu verkaufen. Horst Lichter moderiert die Trödel-Show und versucht hinter die Geheimnisse der mitgebrachten Antiquitäten zu kommen.

Zusätzlich zu der täglichen Ausgabe wird am Mittwoch, 21. Juli 2021, eine Abendausgabe ausgestrahlt. Alle Infos rund um Sendezeit, Horst Lichter und prominente Verkäufer und Verkäuferinnen findet ihr hier.

„Bares für Rares“: Sendetermine, Sendezeit, Mediathek

Die mittlerweile 8. Staffel von „Bares für Rares“ läuft für gewöhnlich montags bis freitags um 15:05 Uhr im ZDF. Wer die Show zur Sendezeit versäumt, kann sie werktäglich um 16 Uhr in der ZDF Mediathek nachschauen.

Die Abendausgabe von „Bares für Rares“ läuft zur Primetime. Die kommenden Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Mittwoch, 21.07.2021 um 20:15 Uhr

Mittwoch, 25.08.2021 um 20:15 Uhr

„Bares für Rares“: Abendshow am 21.07.2021

Die erste Abendshow 2021 wird am Mittwoch, 21. Juli, zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Dieses Mal begrüßt Horst Lichter seine Gäste auf Schloss Johannisberg im Rheingau. Unterstützt wird der Moderator von sechs Händlern und Händlerinnen und fünf Experten und Expertinnen, die im Folgenden noch genauer vorgestellt werden. Eine weitere Besonderheit ist das Mitwirken eines Prominenten, der seine mitgebrachte Antiquitäten zur Schau stellt.

„Bares für Rares“ Horst Lichter – Alter, Größe, Frau

Horst Lichter ist seit Beginn der Show Moderator von „Bares für Rares“ und entlockt den Verkäufern und Verkäuferinnen im Gespräch interessante Fakten über deren mitgebrachte Antiquitäten. Angefangen hat seine Karriere allerdings als Koch, seine Ausbildung hat er mit 17 Jahren abgeschlossen. Bekanntheit erlangte er bei einem Auftritt in Johannes B. Kerners Kochshow im ZDF. Von 2006 bis 2017 wirkte er als Moderator und Koch in der Show „Lafer! Lichter! Lecker!“ mit, auch in der Reihe „Die Küchenschlacht“ war er als Moderator und Jurymitglied zu sehen. Zudem tritt er in Unterhaltungsformaten wie „Genial daneben“ und „Wer weiß denn sowas?“ als Gast auf.

Hier noch weitere Fakten zu Horst Lichter:

Name: Wilhelm Horst Lichter

Wilhelm Horst Lichter Alter: 59 Jahre

59 Jahre Geburtstag: 15. Januar 1962

15. Januar 1962 Staatsangehörigkeit: deutsch

deutsch Geburtsort: Nettesheim, Rommerskirchen (NRW)

Nettesheim, Rommerskirchen (NRW) Wohnort: Köln

Köln Frau: Nada Lichter, verheiratet seit 2009

Nada Lichter, verheiratet seit 2009 Beruf: Fernsehkoch, Buchautor, Moderator

Fernsehkoch, Buchautor, Moderator Instagram: horstlichter__offiziell

„Bares für Rares“: Experten am 21.07.2021

Die Aufgabe der Experten ist es, die mitgebrachten Antiquitäten der Verkäufer und Verkäuferinnen zu begutachten. Anhand von bereitgestelltem Vorwissen und nach der Live-Einschätzung der Objekte geben sie eine Bewertung ab. Nomalerweise besteht das Team der Sachverständiger aus drei Experten, bei der Abendshow von „Bares für Rares“ am 21. Juli werden folgende fünf Experten zu sehen sein:

Dr. Heide Rezepa-Zabel

Albert Maier

Sven Deutschmanek

Detlev Kümmel

Colmar Schulte-Goltz

Das sind die Experten von „Bares für Rares“: Dr. Heide Rezepa-Zabel, Albert Maier, Sven Deutschmanek, Detlev Kümmel und Colmar Schulte-Goltz (v.l.)

„Bares für Rares“: Händler am 21.07.2021

In jeder Show von „Bares für Rares“ kaufen normalerweise bis zu fünf Händler und Händlerinnen die Antiquitäten der Verkäufer ab. In der Abendshow sogar mehr. Die Objekte bekommen sie erst im Verhandlungsraum zu sehen. Es wir stets darauf geachtet, den Kontakt zwischen Experten und Händlern zu umgehen, um Vorabsprachen über Objekte zu vermeiden. So schlafen die Händler und Experten in verschiedenen Hotels, kommen zu unterschiedlichen Zeiten ans Set und essen in unterschiedlichen Räumen zu Mittag.

Einigen sich Händler und Verkäufer auf einen Preis, so kommt es zur Übergabe von Bargeld und dem seltenen Objekt, ganz nach dem Motto „Bares für Rares“ In der Abendshow vom 22. Mai 2019 wurde ein neuer Höchstpreis erreicht, die Händlerin Susanne Steiger ergatterte für 42.000 Euro ein Brilliantkreuz. Auch am 21. Juli ist sie als Händlerin zu sehen.

Die Händler und Händlerinnen im Überblick:

Walter „Waldi“ Lehnertz

Susanne Steiger

Wolfgang Pauritsch

Dr. Elisabeth „Lisa“ Nüdling

Daniel Meyer

Fabian Kahl

Das sind die Händler von „Bares für Rares“: Walter Lehnertz, Susanne Steiger, Wolfgang Pauritsch, Dr. Elisabeth Nüdling, Daniel Meyer und Fabian Kahl (v.l.)

„Bares für Rares“: Verkäufer am 21.07.2021

Pro Show werden meist sechs Objekte mitgebracht. Dabei handelt es sich unter anderem um Porzellan, Gemälde, Designerstücke, alte Technikprodukte oder Schmuck. Um die Möglichkeit zu erlangen, zunächst vor die Experten und anschließend vor die Händler treten zu können, ist eine Bewerbung per Formular nötig. Vor allem die mitgebrachte Antiquität soll detailliert beschrieben werden sowie die Geschichte hinter dem Objekt.

Doch nicht nur Privatpersonen nehmen teil, auch Prominente versuchen ihr Glück bei „Bares für Rares“. So erzählt der Moderator Jörg Pilawa in der Abendshow am 21. Juli von seiner unbekannten Sammelleidenschaft und bietet ein Objekt aus seiner Sammlung zum Verkauf an.

Auch die Abendshow am 24. August hält Pominente Gäste bereit. Das TV-Paar Jana Ina und Giovanni Zarrella bringt ein Objekt mit, das sie zusammen erworben, aber selten genutzt haben.