Im neuen Kölner „Tatort“ müssen die Ermittler Ballauf und Schenk den rätselhaften Tod eines Sprengmeisters aufklären. Wir sagen euch, ob sich das Einschalten lohnt.

Sie sind so ein bisschen das Gegenmodell zu den lustigen Kollegen aus Münster und stapfen meist ziemlich verdrossen durch die Gegend: Die beiden Kölner „Tatort“-Kommissare Ballauf und Schenk lachen selten, nehmen ihre Arbeit bierernst und bekommen es oft auch noch mit Themen von gesellschaftspolitischer Relevanz zu tun. Auch bei ihrem neuen Fall sind die von den alten Haudegen Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär gespielten Ermittler voll gefordert:

Das passiert im „Tatort: Bombengeschäft“

Der Sprengmeister Peter Krämer hat sich bei der Entschärfung einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg keineswegs selber in die Luft gesprengt, wie es zunächst scheint. Der Mann wurde vielmehr mit einer ferngezündeten Handgranate ermordet, was Ballauf und Schenk im Sonntagskrimi „Tatort: Bombengeschäft“ am 31. März um 20:15 Uhr im Ersten auf den Plan ruft. So müde und lustlos, wie die beiden am Tatort aus ihrem superbreiten US-Oldtimer aussteigen, kann das zwar nix werden, denkt der mitfühlende Zuschauer. Doch dann laufen die Kölner Kommissare doch noch zu Hochform auf und lösen den verzwickten Fall.

„Tatort“ als klassischer „Whodunit“-Krimi

Anders als so mancher „Tatort“ in jüngerer Zeit, bei dem der Mörder von Anfang an bekannt war, ist der neue Fall aus Köln ein klassischer „Whodunit“-Krimi, der vom Mitraten lebt: Der Zuschauer hat wie die Ermittler zunächst keine Ahnung, wer den Mord begangen hat, ist den Kommissaren keinen Schritt voraus und muss sich wie sie nach und nach ein Bild vom Geschehen machen – klassische Polizeiarbeit vom Sofa aus also, im Film ausgeführt von den Kollegen Ballauf und Schenk, die sich mehrere Verdächtige vorknöpfen.

Mehrere Verdächtige

Da ist der junge Sprengmeister Joachim Maiwald (Adrian Topol), der gleich doppelt eifersüchtig auf seinen Kollegen war, der bei einem Bosnien-Einsatz von einer Landmine verstümmelte Ex-Soldat Alexander Haug etwa, großartig gespielt von Sascha Alexander Geršak. Oder Peter Krämers aus Bosnien stammende Frau Alena (Alessija Lause), die mit ihrer Ehe nicht zufrieden war. Als die in ihrer Wohnung von einem Unbekannten überfallen und niedergeschlagen wird, wissen Ballauf und Schenk, dass sie sich sputen müssen, um noch Schlimmeres zu verhindern.

Doch das sorgt bei den beiden abgeklärten Profis keineswegs für Stress: Sie lassen es auch in hektischen Momenten eher ruhig angehen und können sich, wenn’s wirklich brenzlig wird, immer noch ein Beispiel an ihrem gemütlichen Kollegen Norbert Jütte (Roland Riebeling) nehmen, der vom sicheren Schreibtisch aus wichtige Aufklärungsarbeit am Computer leistet – vorausgesetzt er macht nicht gerade Pause und forscht in seiner mitgebrachten Tupperschüssel nach Essbarem.

Lohnt sich das Einschalten?

Unser Fazit zum „Tatort“ aus Köln: Kann man nichts falsch machen.

Der neue „Tatort“ aus Köln ist ein Whodunit-Krimi alter Schule, punktet mit starken Figuren und einer sich langsam aufbauenden Spannung, die in einem furiosen Finale mündet. Dabei kontrastiert Regisseur Thomas Stiller seine konventionelle Erzählweise reizvoll mit einer ungewöhnlichen Bildsprache: Die häufigen Nahaufnahmen und Bildausschnitte, bei denen Gesichter auch mal nur zur Hälfte zu sehen sind, erinnern an Stilmittel des Comics.

Die Bewertung:

1 Pistole: Lieber nochmal mit dem Hund raus.

2 Pistolen: Puh! Eher was für echte Fans.

3 Pistolen: Kann man nichts falsch machen.

4 Pistolen: Gucken! Spricht am Montag jeder drüber.

