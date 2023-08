Der Mittwochabend auf RTL ist aktuell für Jennifer Saro und ihre Kandidaten reserviert. In der zehnten Staffel der Datingshowhofft die alleinerziehende Mama darauf, ihren Traummann zu finden. Nachdem in der Vorwoche eine Kuss-Lüge für Stress gesorgt hatte, standen inam 09.08.2023 neue Dates an. Dieses Mal fühlte die Single-Lady gleich mehreren Männern einzeln auf den Zahn – und der erste richtige Kuss der Staffel fiel.