Am Mittwochabend werden auf RTL wieder Rosen verteilt: In der zehnten Staffel der Datingshow sucht aktuell Jennifer Saro alsihren Traummann. Instanden für sie und ihre Kandidaten am 19.07.2023 die ersten Dates an. Für einige Männer ging es beim Gruppendate auf einen Nachtmarkt, während sich Jesaia später über das erste Einzeldate der Staffel freuen durfte. Auch Alexander bekam die Gelegenheit, die Single-Lady alleine kennenzulernen.