„Möchtest du diese Rose?“ Das ist die Frage aller Fragen im Datingformatauf RTL. Nachdem erst kürzlich die Suche des diesjährigen „Bachelors“ zu Ende gegangen ist, steht die neue Single-Lady bereits in den Startlöchern. In diesem Sommer sucht Jennifer Saro ihren Traummann. Dafür datet sie diein Thailand. Woche für Woche stehen aufregende und romantische Dates auf dem Programm. In der Nacht der Rosen muss sie dann entscheiden, für wen die Liebesreise noch weitergeht und wer nach Hause fliegt.