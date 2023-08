und verteilt in der aktuellen Staffel der RTL-Datingshow die Rosen. In Thailand lernte sie insgesamt 20 Kandidaten kennen. Woche für Woche entscheidet sie in der Nacht der Rosen, wer weiter um sie kämpfen darf und wer gehen muss. Doch so spannend wie gewohnt ist die wöchentliche Entscheidung in diesem Jahr nicht – denn womöglich haben sich die Rosenlady und ihr Gewinner bereits versehentlich auf Instagram geoutet...