Die 27-Jährige verteilt in der 10. Staffel der RTL-Datingshow die Rosen. Nach dem Auftakt buhlen in Folge 2 noch 16 Männer um das Herz der alleinerziehenden Mutter. Warum sie ihr Baby zu den Dreharbeiten nach Thailand mitgenommen hat, erfahrt ihr hier.

Doch kaum ist die neue Staffel gestartet, kursieren schon die ersten Gerüchte auf Instagram – unter anderem von der ehemaligen „Bachelor“-Kandidatin Diana Kaloev, die einige spannende Beobachtungen gemacht hat. Das Profil „InstaCringe.tv“ ist auf die Postings der ehemaligen Finalistin aufmerksam geworden.

Zu sehen sind Screenshots und Videos von jeweils zwei älteren Posts von Jennifer Saro und Fynn Kunz . Unter anderem sollen beide am selben Tag getrennt voneinander Storys auf einem Balkon gedreht haben.– also nach den Dreharbeiten der Kuppelshow. Darüber glaubt eine Instagram-Userin, Jennifer und Fynn gemeinsam in Berlin gesehen zu haben. Ob das stimmt, ist allerdings nicht klar.