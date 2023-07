„Die Bachelorette“ in die zehnte Staffel. In diesem Jahr begibt sich Gianluca Federico aus München. Nun werden auf RTL wieder rote Rosen verteilt. Am 12. Juli 2023 startetin die zehnte Staffel. In diesem Jahr begibt sich Jennifer Saro auf die Suche nach ihrem Mr. Right. Dafür datet sie in Thailand 18 verschiedene Männer. Einer der Kandidaten ist

„Meine positive Einstellung und mein Dauerlächeln mag ich am meisten an mir“, sagt Gianluca. Doch ist er wirklich immer fröhlich? Wie alt ist er eigentlich und wie tickt er? Wir haben den Münchner genauer unter die Lupe genommen.

„Bachelorette“-Gianluca im Steckbrief

Die wichtigsten Infos zu Gianluca auf einen Blick:

Name: Gianluca Federico

Gianluca Federico Geburtstag: unbekannt

unbekannt Alter: 27 Jahre

27 Jahre Sternzeichen: Widder

Widder Größe: unbekannt

unbekannt Beruf: Sport- und Gesundheitstrainer

Sport- und Gesundheitstrainer Wohnort: München

München Single seit: einem dreiviertel Jahr

einem dreiviertel Jahr Instagram: gianlucafederico

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Instagram angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

So tickt Gianluca Federico

Gianluca bezeichnet sich als „waschechtes Münchner Kindl“, denn er ist in der bayerischen Hauptstadt geboren und aufgewachsen. Durch seinen Vater hat er auch sizilianische Wurzeln. Der 27-Jährige arbeitet im Fitnessstudio als Sport- und Gesundheitstrainer und beschreibt sich als sehr willensstark. Generell sei er sehr unkompliziert, so lautet sein Lebensmotto: „Akzeptieren was sein wird, genießen was kommt!“. Ihm ist Zeit mit Familie und Freunden sehr wichtig. Außerdem kocht Gianluca gerne und mag es, neue Sportarten auszuprobieren.

Darum nimmt Gianluca Federico an „Die Bachelorette“ 2023 teil

Der Münchner ist ein absoluter Familienmensch und wünscht sich nach einem dreiviertel Jahr als Single eine neue Frau an seiner Seite. Mit dieser möchte er sich den Traum einer eigenen Familie erfüllen. Da Jennifer Saro erst vor kurzem Mutter geworden ist, dürfte das ganz gut passen…

So sollte Gianlucas Traumfrau sein

Gianluca ist wichtig, dass die neue Frau an seiner Seite ebenfalls ein Familienmensch ist. Viel mehr Wert legt er aber darauf, dass sie Humor hat und auch versteht. Seine Traumfrau sollte zielstrebig sein, generell müsste es jedoch einfach passen: „Man sollte Lust auf mehr haben, mit ihr, damit es Zukunft hat.“ Ob er diese Lust bei Jennifer Saro verspürt, wird sich zeigen.

Diesen Verlust erlitt Gianluca

Gianluca ist ein absoluter Sonnenschein – und das mag er an sich selbst auch besonders. Doch der Münchner musste bereits Schicksalsschläge überwinden. Sein Vater ist im letzten Jahr verstorben: „Er hat die Diagnose Lungenkrebs bekommen. Vier Monate später ist er gestorben.“ Für Gianluca war das zwar ein riesiger Verlust, doch heute kann er sagen: „Die Zeit hat mich sehr geprägt. Mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Und mir neue Sichtweisen auf das Leben geschenkt.“

Gianlucas Tattoo-Fail

Mehrere Tattoos zieren die Haut von Gianluca. Doch eines davon hebt er besonders hervor, denn: „Ich habe einen Rechtschreibfehler in meinem Tattoo. Ein Buchstabendreher in dem Sprichwort ‚Die Augen sind der Spiegel zu Seele‘, das ich auf Italienisch auf dem Arm stehen habe. Aber irgendwie passt es zu mir, immerhin war ich früher Legastheniker.“ Somit kann der humorvolle Münchner auch über seinen Tattoo-Fail lachen.