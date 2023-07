Jennifer Saro sucht ihre große Liebe und kommt diesem Ziel in Folge 3 ein Stückchen näher. Einer der verbliebenen Männer bekommt den ersten Kuss der neuen Staffel. Achtung Spoiler!

16 Männer kämpfen um das Herz der diesjährigen Bachelorette. Ein Kandidat kommt Jennifer Saro in Folge 3 besonders nah.: „Eine Frau steht gefesselt am Baum. Ein Mann will ihr zu Hilfe eilen, als ihm zwei Männer in die Quere kommen. Sie greifen den Mann an. Er wehrt sich und überwältigt seine zwei Angreifer., liest Jennifer Saro die zu spielende Szene vor.