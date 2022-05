„This girl is on fire!“, heißt es bald wieder auf RTL. Dann werden bei „Die Bachelorette“ 2022 Rosen vergeben. Jetzt hat der Sender verraten, welche Single-Dame sich auf die Suche nach ihrem Traummann begibt. Die neue Bachelorette heißt Sharon Battiste. Sie wird die Kandidaten in Thailand kennenlernen. Einigen TV-Zuschauern dürfte sie bereits bekannt sein, denn Sharon Battiste spielte bereits in „Köln 50667“ mit. Seit ihrem Ausstieg konzentriert sie sich auf neue Projekte – und wagt nun das Liebesabenteuer.

Doch wie tickt die neue Bachelorette eigentlich privat?

Welchen Beruf hat sie?

hat sie? Wie alt ist sie?

Instagram, Alter, Wohnort und Co. – wir haben Sharon Battiste genauer unter die Lupe genommen und stellen euch die diesjährige Bachelorette im Porträt vor.

Sharon Battiste im Steckbrief: Alter, Größe, Beruf, Wohnort

Alle wichtigen Fakten zur Bachelorette 2022 auf einen Blick:

Name : Sharon Battiste

: Sharon Battiste Alter : 30

: 30 Geburtsort : Flörsheim am Main

: Flörsheim am Main Wohnort : Köln

: Köln Beruf : Schauspielerin, Model, Content Creator

: Schauspielerin, Model, Content Creator Größe : 1,74 m

: 1,74 m Beziehungsstatus : Single seit 8 Jahren

: Single seit 8 Jahren Instagram: sharonbattiste_

Sharon Battiste ist die neue Bachelorette 2022

„Ich glaube, das wird das Verrückteste, was ich jemals gemacht habe“, sagt die neue Bachelorette Sharon Battiste vor ihrem großen Dating-Abenteuer in Thailand. Seit acht Jahren lebt sie als Single. Als Bachelorette möchte sich die 30-Jährige, die voller positiver Energie ist, auch von ihrer verletzlichen Seite zeigen. Gleichzeitig sagt sie: „Ich glaube, ich bin die bisher lustigste Bachelorette.“ Auch wenn Sharon Battiste eine eigenständige und unabhängige Frau ist, würde sie sich gerne mal wieder richtig verlieben. Denn: „Wenn die Realität schöner ist, als jeder Traum – dann ist das Liebe“. Ob sie diese am Ende findet, zeigt sich ab Juni auf RTL.

So tickt Bachelorette Sharon Battiste: Herkunft, Eltern, Hobbys

„Ich bin mal ein ganz anderer Typ Frau“, sagt Sharon Battiste von sich selbst und bringt als neue Bachelorette jede Menge trockenen Humor mit. Sie ist zur Hälfte Jamaikanerin, wurde in Deutschland geboren und fällt direkt durch ihre extrovertierte und offene Art auf. „Wenn ich jemanden mag, dann zeig ich das der Person auch“, kündigt sie an. Zu ihren Hobbys zählen Tanzen und Freunde treffen. Früher war sie im Garde- und Showtanz aktiv und liebt es auch heute noch, sich zu Hip Hop- und Electro-Sounds zu bewegen.

Im vergangenen Jahr hat sich bei der Wahl-Kölnerin viel getan. Die gelernte Bürokauffrau, die als Schauspielerin mehrere Jahre bei „Köln 50667“ zu sehen war, legt den Fokus nun aufs Modeln. Außerdem konzentriert sie sich auf Instagram. Privat gab es für sie ebenfalls eine wichtige Wendung im Leben. Zu ihrem jamaikanischen Vater, der in England lebt, herrschte Funkstille, bis sie sich mit ihm vor kurzem aussprach. Ihre Mutter ist für die 30-Jährige wie eine beste Freundin.

Sharon Battiste: So sollte der Partner an ihrer Seite sein

Als Bachelorette wird Sharon Battiste auf die verschiedensten Männer treffen. Gegenüber RTL verriet sie schon vorab, welche Vorstellungen sie hat. „Mein Partner darf gern mein bester Freund sein, mein Liebespartner, mein Ratgeber“, so die 30-Jährige. Sie kann sich mit ihm in den nächsten fünf Jahren vorstellen, eine Familie zu gründen. Doch welche Voraussetzungen sollte er erfüllen? Optisch legt sie Wert auf ein gepflegtes Äußeres und schöne Zähne. Aber das sei nicht alles, denn „wenn er einen Charakter hat, wie ein Holzstamm, dann bringt das nichts“, betont sie. Auf jeden Fall sollte er genau wie sie eine Portion Humor mitbringen.

Sharon Battiste: „Köln 50667“

Auf RTL2 läuft am Vorabend die Daily-Soap „Köln 50667“. Auch Sharon Battiste war für drei Jahre Teil davon. Die Schauspielerin war in der Rolle der „Bo“ seit 2018 zu sehen. Sie hat das TV-Format Mitte 2021 verlassen und konzentriert sich seither auf neue Projekte.

Sharon Battiste spricht über Haarausfall und Perücke

Sharon Battiste ist ein offener Mensch und macht auch bei einem Thema, das ihr nahe geht, kein Geheimnis. Die 30-Jährige leidet krankheitsbedingt an kreisrundem Haarausfall, Alopecia areata. „Ich habe viele Jahre ganz schlimm darunter gelitten“, sagt sie und habe lange alles probiert, bis sie entschlossen hat, sich von „Herzensmenschen“ die Haare abrasieren zu lassen. Seither trägt sie Perücke. Dabei erfindet sie sich mit verschiedenen Looks und Perücken immer wieder neu – ein befreiendes Gefühl für Sharon, die anderen Betroffenen Mut machen will.

Sharon Battiste auf Instagram

Auf Instagram gibt Sharon Battiste rund 134.000 Followern (Stand Mitte Mai 2022) Einblicke in ihr Leben in Köln. Mit ihrer Community teilt das Model neben Beauty-Aufnahmen oder Fitness-Posts seit einigen Monaten auch ihre immer verschiedenen Looks mit immer anderen Perücken. Von ihren Abonnenten gibt es regelmäßig Komplimente für ihr Aussehen und ihre positive Art.