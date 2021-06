14. Juli 2021 werden auf RTL wieder rote Rosen verteilt: „Die Bachelorette“ 2021 auf die Suche nach ihrem Traummann. Ab demwerden auf RTL wieder rote Rosen verteilt: Maxime Herbord geht alsauf die Suche nach ihrem Traummann.

Auch in der neuen Staffel buhlen 20 Kandidaten um das Herz der Single-Lady. Model, Unternehmer, Polizist oder Eiskunstläufer – die Männer könnten nicht unterschiedlicher sein. Wer am Ende ihr Herz gewinnt, wird sich schon bald zeigen. Wer die Teilnehmer von Staffel 8 sind, erfahrt ihr schon jetzt.

„Bachelorette“ 2021 Kandidaten: Wer ist dabei?

Die diesjährigen Teilnehmer am Dating-Format sind zwischen 23 und 35 Jahre alt und kommen aus ganz Deutschland und Österreich. In Griechenland wollen sie die neue „Bachelorette“ erobern.

Das sind die 20 Kandidaten von Staffel 8:

Benedikt

Der 31-jährige Key Account Manager Benedikt ist sich sicher: „Ich bin bereit für die richtige Frau an meiner Seite.“ Für den Surferboy aus Karlsruhe sind zwei Dinge besonders wichtig: Familie und Sport. Mit der richtigen Frau würde er am liebesten samt Hund an die Küste fahren und ihr das Wellenreiten beibringen.

Benedikt

Dario

Der Münchner Dario ist 33 Jahre alt, hat italienische Wurzeln und arbeitet als Key Account Manager und Model. Er sagt: „Ich gönne jedem sein Glück – aber kann auch die Ellbogen ausfahren.“ Seine Partnerin sollte seine Hobbies teilen, wie etwa ausgiebe Wandertouren.

Dario

Dominik

„Der erste Eindruck muss einfach sitzen“, findet Dominik aus Donauwörth. Der 30-Jährige ist Projektleiter in der Baubranche im Familienunternehmen. Zu seinen Hobbies zählt Fußball – seit 25 Jahren spielt er als Innenverteidiger im Verein. Darüber hinaus reist er gerne und liebt Mode.

Dominik

Gustav

„Ich habe alles was eine Frau sucht – außer Sixpack“, erklärt der 32-jährige Gustav. Er ist Betriebsleiter in der Gastronomie und kommt aus Paderborn. Er hat immer einen lockeren Spruch auf den Lippen und serviert im eigenen Partykeller selbst kreierte Drinks. Seine Hündin Laika stellt er nur Frauen vor, mit denen er sich mehr vorstellen kann.

Gustav

Hendrik

Der Key Account Manager aus Hannover gibt zu: „Ich bin Spießer – im positiven Sinn.“ Dating-Apps und One-Night-Stands sind nichts für ihn, Hendrik will sesshaft werden. Der 33-Jährige ist über zwei Meter groß, Vegetarier und spielt Fußball.

Hendrik

Jonathan

„Bis jetzt hat noch keine Frau zu mir gepasst“, gibt Jonathan zu. Er hatte bisher noch keine Beziehung. Das soll sich jetzt für den 25-Jährigen aus Berlin ändern. Neben seinem Job als Model macht er Musik und schreibt eigene Songs. Mit 19 Männern in einem Haus zu wohnen, ist für ihn kein Problem: Jona hat acht Geschwister und kennt das Zusammenleben mit vielen Menschen.

Jonathan

Julian

Der 27-jährige Trader aus Hamburg findet: „Meine Traumfrau sollte das Leben genießen und trotzdem bodenständig sein.“ Julian selbst ist sehr ehrgeizig und hat bislang alles für seine Karriere getan. Derzeit studiert er neben seinem Beruf noch BWL. Doch jetzt wird es Zeit, auch auf privater Ebene sein Glück zu finden.

Julian

Kenan

Kenan ist 35, Chemieingenieur und kommt ursprünglich aus Kroatien. Als er sechs Jahre alt war, zog seine Familie nach Österreich. Heute lebt er in Wien. Sein Motto lautet: „Teamwork makes the dream work.“ Frau, Kinder und ein Haus mit Garten – das wäre Kenans Traum.

Kenan

Kevin

„Ich habe viel Liebe zu geben“, erklärt Kevin vor dem Start der Show. Der 27-Jährige ist Unternehmer aus Hannover und verdient derzeit sein Geld durch die Vermietung von Apartments. Nebenher studiert er Technologie Nachwachsender Rohstoffe. Kevin interessiert sich sehr für Persönlichkeitsentwicklung, mag Yoga und ernährt sich vegetarisch.

Kevin

Lars

Angst vor Konkurrenz kennt Lars nicht: „Ich habe keine Konkurrenz“, stellt der 24-jährige Industriemechaniker und Fitnesstrainer aus Zainingen klar. In seiner Freizeit macht er viel Sport, spielt Fußball und modelt. Außerdem trifft er sich gern mit seinen Freunden und geht Tanzen.

Lars

Leon

Der 33-jährige Business Controller aus Hamburg sagt über sich selbst: „Ich sehe schnell schöne Dinge an Menschen.“ Freunde beschreiben Leon als verrückt und abgedreht. Er ist offen, empathisch und sieht immer mehr Chancen als Risiken.

Leon

Maurice

Student Maurice kommt aus Radolfzell. „Mach es, bevor es zu spät ist“, findet der 26-Jährige. Er studiert zwar Wirtschaftsingenieurwesen, sein Plan A für die Zukunft ist aber ein ganz anderer: Er wäre später gerne Hausmann und Vater. In seiner Freizeit spielt er Fußball und Saxophon, außerdem fährt er gern in die Berge.

Maurice

Max

Der 31-jährige Investmentberater kommt ursprünglich aus Düsseldorf, lebt aber berufsbedingt seit einem Jahr in Stuttgart. Max hat schon einen Plan für die Show: „Ich werde meinen Charme spielen lassen.“ Er liebt Motorsport und wünscht sich eine Partnerin, die dafür zumindest Verständnis aufbringt.

Max

Maximilian

„Ich mache aus meinen Gefühlen keinen Hehl“, kündigt Maximilian an. Er ist 25 Jahre alt und arbeitet als Vertriebler im Außendienst in Köln. Scheinheiligkeiten kann er nicht ab, wenn er jemanden nicht mag, zeigt er das auch.

Maximilian

Niko Cenk

Der 30-Jährige aus Berlin weiß: „Frauen schätzen mich oft komplett falsch ein.“ Bevor Niko Cenk sich als Mietwagenunternehmer selbständig gemacht hat, war er als Sozialarbeiter tätig und organisierte Laufgruppen für benachteiligte Kinder.

Niko Cenk

Niko

„Dating ist wie Sport – man kann kein Olympiasieger werden, ohne dranzubleiben.“ Das ist die Einstellung von Niko. Der 24-Jährige ist Eiskunstläufer und -trainer aus Oberstdorf. Der Sportler mit russischen Wurzeln steht seit er fünf Jahre alt ist auf dem Eis. Einmal hat er sogar mit Ex-„Bachelorette“ Nadine Klein für eine Show trainiert.

Niko

Raphael

Für den 23-jährigen Raphael ist eines ganz wichtig: „Meine Traumfrau muss mit meiner Familie kompatibel sein“, erklärt der österreichische Fotograf aus Leopoldsdorf. Mit seinen Eltern teilt er sich zurzeit sein Elternhaus in einem Vorort von Wien und das Feriendomizil im Burgenland.

Raphael

Robert

Der 26-jährige Industriemechatroniker aus Berlin ist sich sicher: „Liebe ist das, wofür es sich zu leben lohnt.“ Robert war bisher nur ein einziges Mal verliebt. Er mag tiefgründige Gespräche, hat Feingefühl und ist sehr loyal.

Robert

Tony

„Eine Frau muss mir Paroli bieten können“, erklärt Tony. Der 30-Jährige Rostocker ist Polizeibeamter, aber weiß auch, wie man feiert – das liegt in der Familie: Sein Vater ist DJ, seine Mutter singt in einer Band.

Tony

Zico

Der 30-jährige Zico aus Köln mag Herausforderungen: „Ich mag es, wenn ich eine Frau erobern muss“, so der Development Manager. Zico ist ein Romantiker und war bislang immer in längeren Beziehungen. Er weiß aber auch: „Damit man mit einem Partner glücklich ist, muss man erst mal selbst glücklich sein.“