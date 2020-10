Die ersten Rosen sind erfolgreich verteilt – Melissa Damilia hat in Folge 1 alle Kandidaten von „Die Bachelorette 2020 kennengelernt und sich am Ende für 19 Männern entschieden.Die Datingshow geht am 21. Oktober 2020 auf RTL mit Folge 2 weiter. Die Zuschauer dürfen sich auf eine Einweihungsfeier und ein aufregendes Gruppen-Date freuen.

Die weiteren Sendetermine von Staffel 7 samt Sendezeit und alles zum Stream auf TVNow findet ihr in diesem Artikel. Zudem bekommt ihr alle Infos zu Melissa Damilia und den Teilnehmern.

Sendetermine und Sendezeit: „Die Bachelorette“ 2020 auf RTL

Staffel 7 der Datingshow umfasst acht Folgen. Die Ausstrahlung ist immer mittwochs zur Primetime auf RTL.

Die Sendetermine im Überblick:

Folge 1: 14.10.2020 um 20:15 Uhr

Folge 2: 21.10.2020 um 20:15 Uhr

Folge 3: 28.10.2020 um 20:15 Uhr

Folge 4: 04.11.2020 um 20:15 Uhr

Folge 5: 11.11.2020 um 20:15 Uhr

Folge 6: 18.11.2020 um 20:15 Uhr

Folge 7: 25.11.2020 um 20:15 Uhr

Folge 8: 02.12.2020 um 20:15 Uhr

Stream und TVNow: Folge 1 von „Die Bachelorette“ nachschauen

Die Folgen von „Die Bachelorette“ 2020 gibt es auch online. Die Staffel steht auf TVNow als Stream zur Verfügung. Ihr könnt die einzelnen Episoden im Livestream parallel zur Ausstrahlung verfolgen oder nachträglich als Wiederholung ansehen.

TVNow hat, kann die Folgen sogar vorschauen - denn jede Episode ist sieben Tage vor Ausstrahlung abrufbar. Das Abo bei der Streamingplattform kostet 4,99 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Es gibt aber eine 30-tägige Testphase. Wer einen Premium-Account vonhat, kann die Folgen sogar- denn jede Episode ist sieben Tage vor Ausstrahlung abrufbar. Das Abo bei der Streamingplattform kostet 4,99 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Es gibt aber eine 30-tägige Testphase.

„Bachelorette“ 2020 Kandidaten: Wer ist raus?

Staffel 7 werden 20 attraktive Single-Männer um die Bachelorette werben. Wer von Woche zu Woche auf eine Rose hoffen wird, seht ihr hier. Auch inwerden 20 attraktive Single-Männer um die Bachelorette werben. Wer von Woche zu Woche auf eine Rose hoffen wird, seht ihr hier. Fotos und Infos zu den Teilnehmern findet ihr außerdem in unserem Kandidaten-Artikel.

Alex Gérard (31), Fremdsprachenkorrespondent aus Berlin

Alexander (24), Geschäftsführer einer Medien- und Marketingagentur aus Essen

Angelo (34), Sozialpädagoge aus Heidenheim an der Brenz

Christian (33), Akrobat aus Berlin

Daniel B. (34), Wirtschaftsingenieur und Blogger aus Weiden in der Oberpfalz

Daniel G. (28), Maschineneinrichter aus Paderborn

Daniel H. (24), Student aus Wien

Daniel M. (31), Musikmanager & Content Creator aus Berlin

Emre (30), Barkeeper aus München

Florian (27), Personaltrainer und Ernährungsberater aus Köln

Ioannis (30), Servicetechniker aus Viersen

Leander (22), Geschäftsführer aus Aachen

Manuel (25), Fitnesstrainer aus Kassel

Maurice (25), Fitness- und Gesundheitstrainer aus Neuruppin

Moritz (31), Unternehmensberater aus Darmstadt

Patrick (29), Personal- und Fitnesstrainer aus München

Rouven (31), Friseurmeister aus Stuttgart

Saverio (35), Verkaufsberater im Außendienst aus Waiblingen

Sebastian (33), Triebwerkstechniker aus Hamburg

Adriano (35), Unternehmer aus Düsseldorf - raus in Folge 1

Melissa Damilia: Wer ist der Reality-TV-Star?

Melissa Damilia, die man auch noch unter dem Namen Melissa Dahm kennt, war im vergangenen Jahr Kandidatin in der RTL2-Show „Love Island“. In dem Kuppel-Format müssen Singles Partner finden und gemeinsam Aufgaben meistern. Jetzt tauscht Melissa, die das Format damals alleine verließ, Challenges gegen Dates.

Bevor die 25-Jährige allerdings zur neuen Rosenkavalierin wurde, zog es sie erneut auf eine Insel: Zuletzt war sie noch in der Show „Kampf der Realitystars“ zu sehen, die vor einigen Monaten in Thailand gedreht wurde. Außerdem sorgte die Influencerin für Schlagzeilen, weil sie Sänger Pietro Lombardi ein wenig den Kopf verdrehte. Der Ex-DSDS-Juror wurde durch ihre Teilnahme bei „Love Island“ auf sie aufmerksam und kontaktierte sie. In der Show „Kampf der Realitystars“ verriet die hübsche Brünette zuletzt, dass die beiden sich geküsst hätten. Doch wirklich gefunkt hat es offensichtlich dann doch nicht...

Was Bachelorette Melissa an einem Mann mag

Die neue Bachelorette zu werden, habe sie Mut gekostet, doch die Stuttgarterin findet: „Es ist okay, Angst zu haben. Aber geh da raus und öffne dich! Liebe, hasse, mache Fehler, lerne und werde mit jedem Schritt stärker.“

Seit drei Jahren ist Melissa nun schon Single. Und was erwartet die gelernte Drogistin von ihrem potentiellen Partner? „Ich bin sehr wissbegierig, daher wäre ein pfiffiger, smarter Mann ganz toll.“ Ansonsten sollte er ehrlich, humorvoll, treu und aufmerksam sein. Wenn sie diesen Mann dann gefunden hat, weiß sie auch schon, was sie dann tun möchte: eine gemeinsame Weltreise im Bulli.

Melissa Damilia auf einen Blick

Name: Melissa Dahm/Damilia

Alter: 25

Wohnort: Stuttgart

Beruf: Influencerin und gelernte Drogistin

Größe: 156 cm

Hobbys: Lesen, Reisen, Kochen, Ausgehen

Single: seit drei Jahren

Melissa Damilia Instagram: Essen, Reisen, Beauty

426.000 gestiegen (Stand 13.10.2020). Die 25-Jährige teilt regelmäßig Einblicke in ihr Leben. Gutes Essen, schöne Urlaubsfotos und inspirierende Sprüche gehören da zum tagtächlichen Posting-Repertoire. Seit sie an Reality-Formaten teilnimmt, ist die Follower-Zahl von Melissa auf Instagram mittlerweile aufgestiegen (Stand 13.10.2020). Die 25-Jährige teilt regelmäßig Einblicke in ihr Leben. Gutes Essen, schöne Urlaubsfotos und inspirierende Sprüche gehören da zum tagtächlichen Posting-Repertoire.

Zu ihrer neuen Rolle als Bachelorette schreibt sie auf ihrem Insta-Account : „Mit dieser Entscheidung habe ich mich wahrscheinlich eine der wenigen Male in meinem Leben an erste Stelle gesetzt. Denn es geht nicht darum was andere davon halten, sondern ganz allein um mein persönliches Glück. Ich hoffe, Ihr seid genauso aufgeregt und gespannt wie ich es zu dieser Zeit bin. Es wird eine faszinierende, emotionale und abenteuerliche Reise.“

Gerda Lewis: Das wurde aus der „Bachelorette“ 2019

Keno Rüst zusammen, im Oktober 2019 verkündete das Paar dann die Trennung. Im vergangenen Jahr verteilte Gerda Lewis die Rosen in der RTL-Show . Die einstige GNTM-Kandidatin kam am Ende der Show mit ihrem Auserwähltenzusammen, im Oktober 2019 verkündete das Paar dann die

Pünktlich zum Jahreswechsel hatte die gebürtige Litauerin dann ihre Beziehung zu dem Wrestler Melvin Pelzer via Instagram veröffentlicht - doch auch diese Liebe hat nicht gehalten. Im Juli gab die Ex-Bachelorette bekannt, dass sich das Paar getrennt habe - nur wenige Wochen, nachdem die beiden zusammengezogen waren.

Seither wurde es - zumindest was die Männer angeht - ruhig um die Influencerin. Auf Instagram teilt sie aktuell nur noch allgemein gehaltene Selfies mit ihren rund 930.000 Followern.

„Prince Charming“ und „Princess Charming“ auf TVNow