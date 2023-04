Ein Mann, vier Frauen und vier Dreamdates: Invon „Der Bachelor“ ging es für David Jackson und seine verbliebenen Kandidatinnen am Mittwoch, 26.04.2023, nach Rio de Janeiro. Dort durften sich die Ladies jeweils auf Zweisamkeit mit dem Rosenkavalier freuen. Das Programm war dabei vielfältig: ein Bootsausflug, eine Straßenbahn-Rundfahrt, eine Jeep-Tour und ein Rundflug. Dabei wurde die Bindung zwischen David und allen Frauen stärker – was ihm jedoch die Entscheidung am Ende nicht einfacher machte.